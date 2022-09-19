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ТАСС

МИД Румынии назвал неприемлемыми высказывания экс-главы ведомства о территориях Украины

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Пограничные пункты на молдавско-румынской границе
Пограничные пункты на молдавско-румынской границе.
Источник изображения: © РИА Новости / Sputnik/Мирослав Ротарь

Андрей Марга ранее заявил, что "Украина находится в неестественных границах" и должна уступить территории

БУХАРЕСТ, 18 сентября. /ТАСС/. МИД Румынии назвал "неприемлемыми" высказывания Андрея Марги об украинских территориях. Об этом говорится в сообщении, которое внешнеполитическое ведомство страны распространило в воскресенье.

"Эти высказывания находятся в грубом противоречии с официальной позицией Румынии" по отношению к спецоперации РФ, а также с "фундаментальными принципами международного права, которые управляют в настоящее время международными отношениями", утверждается в тексте.

"МИД подтверждает свою твердую поддержку суверенитету и территориальной целостности Украины в ее признанных на международном уровне границах", - отмечается в сообщении.

Бывший глава МИД (2012), министр образования Румынии (1997-2000) и ректор Университета Бабеш - Бойяи в городе Клуж-Напока (1993-2004, 2008-2012) Марга заявил в субботу во время презентации своей последней книги "Судьба демократии" на книжной ярмарке в городе Алба-Юлия, что "Украина находится в неестественных границах" и должна уступить территории: Закарпатье - Венгрии, Галицию - Польше, Буковину - Румынии, Донбасс и Крым - России. Экс-министр также добавил, что "Румынии нечего делать" в этом конфликте.

24 февраля президент РФ Владимир Путин объявил о проведении военной спецоперации на Украине в ответ на просьбу руководителей республик Донбасса о помощи. После этого США, ЕС, Великобритания, а также ряд других государств ввели санкции против российских физических и юридических лиц. Кроме того, западные страны приступили к поставкам оружия и военной техники Киеву на суммы, исчисляемые на данном этапе миллиардами долларов. 

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