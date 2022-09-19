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Военное обозрение

Прибывшая в Ереван Нэнси Пелоси осудила Азербайджан и пообещала оказать поддержку Армении

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Источник изображения: topwar.ru

Соединенные Штаты пытаются закрепиться на Кавказе. Следующей страной после Грузии, которую США фактически оккупировали, может стать Армения. США уже пообещали поддержать Ереван в его противостоянии с Баку.

В столицу Армении прибыла спикер Палаты представителей Конгресса США Нэнси Пелоси, вместе с ней в Ереван прибыли председатель комитета по энергетике и торговле Палаты представителей США Фрэнк Палоне и члены палаты представителей Анна Эшу и Джеки Спейер. В планы Пелоси входят переговоры с Пашиняном и спикером Нацсобрания Аленом Симоняном.

Члены американской делегации уже посетили мемориал жертвам армянского геноцида в Ереване, где Пелоси даже "пустила слезу" на камеру. Пресс-конференцию американский спикер пока не проводила, по-видимому, она будет по итогам переговоров с премьером Армении, но заявление для прессы уже сделала. По словам Пелоси, в США считают виновником конфликта Азербайджан и Конгресс США уже разработал резолюцию с осуждением "агрессии" со стороны Баку. Также США намерены поддержать Армению в этом вопросе и оказать ей помощь. Будет ли это касаться военной помощи пока неясно, но денежные вливания Вашингтон уже обещает, Армению планируется включить в программу "Вызовы тысячелетия", в рамках которой беднейшим странам выделяется "безвозмездная" денежная помощь.

В Ереване надеются, что США введут санкции против Баку за эскалацию конфликта на границе, в результате чего погибло 135 армянских военных, Азербайджан потерял 79 человек.

Между тем армянская оппозиция намерена организовать митинг за выход Армении из ОДКБ. Причиной этого стало якобы игнорирование конфликта на границе Армении и Азербайджана. Удивительным образом митинг совпал с визитом Пелоси.

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Страны
Азербайджан
Армения
Грузия
США
Компании
ОДКБ
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