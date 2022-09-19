Талибы призвали Таджикистан и Киргизию решать пограничные вопросы путем диалога

Кабул. 18 сентября. ИНТЕРФАКС - Контролирующее Афганистан движение "Талибан" (запрещенная в России террористическая организация) призвало власти Таджикистана и Киргизии решать пограничные вопросы путем диалога и взаимопонимания.

"Жертвы и перемещение мирных жителей вызывают сожаление. Исламский Эмират (так называют свое правительство талибы) призывает обе стороны решать пограничные вопросы путем диалога и взаимопонимания. Продолжающиеся столкновения могут подорвать безопасность и стабильность всего региона. Люди по обе стороны границы не должны подвергаться преследованиям или принуждению к перемещению", - говорится в заявлении, опубликованном в твиттере пресс-секретаря МИД талибов Абдул Кахар Балхи.

Боестолкновения создали проблемы для гражданского населения с обеих сторон, в частности, привели к перемещению тысяч мирных жителей, отмечается в заявлении.