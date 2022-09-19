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Интерфакс-АВН

Талибы призвали Таджикистан и Киргизию решать пограничные вопросы путем диалога

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Боевики "Талибана"* в Кабуле
Боевики "Талибана"* в Кабуле.
Источник изображения: © AP Photo / Rahmat Gul

Кабул. 18 сентября. ИНТЕРФАКС - Контролирующее Афганистан движение "Талибан" (запрещенная в России террористическая организация) призвало власти Таджикистана и Киргизии решать пограничные вопросы путем диалога и взаимопонимания.

"Жертвы и перемещение мирных жителей вызывают сожаление. Исламский Эмират (так называют свое правительство талибы) призывает обе стороны решать пограничные вопросы путем диалога и взаимопонимания. Продолжающиеся столкновения могут подорвать безопасность и стабильность всего региона. Люди по обе стороны границы не должны подвергаться преследованиям или принуждению к перемещению", - говорится в заявлении, опубликованном в твиттере пресс-секретаря МИД талибов Абдул Кахар Балхи.

Боестолкновения создали проблемы для гражданского населения с обеих сторон, в частности, привели к перемещению тысяч мирных жителей, отмечается в заявлении.

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Страны
Афганистан
Киргизия
Россия
Таджикистан
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