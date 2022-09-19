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ТАСС

Посол США: Вашингтон признает, что обеспечивает безопасность властям Украины

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Флаги США и Украины. Источник: glavred.info.

По словам Бриджит Бринк, США надеются, что Украина "интегрируется в евро- и североатлантические институты"

РИМ, 18 сентября. /ТАСС/. Посол США на Украине Бриджит Бринк полагает, что Киев сам должен устанавливать сроки переговоров и определение "победы", достижению которой пытается способствовать Вашингтон, обеспечивая безопасность украинского президента Владимира Зеленского и его правительства.

"В Вашингтоне полагают, что определение "победа" должно исходить от демократически избранного президента Украины Владимира Зеленского. Ему решать, начинать ли и начинать ли переговоры. Наша задача - обеспечивать безопасность и всестороннюю помощь ему и его правительству, чтобы они достигли своих целей", - сказала дипломат в опубликованном в воскресенье интервью в газете Corriere della Sera.

По ее словам, США надеются, что Украина "интегрируется в евро- и североатлантические институты, что пойдет на благо страны, а также [будет] в интересах Европы и США".

24 февраля президент РФ Владимир Путин объявил о проведении военной спецоперации на Украине в ответ на просьбу руководителей республик Донбасса о помощи. После этого США, ЕС, Великобритания, а также ряд других государств ввели санкции против российских физических и юридических лиц. Кроме того, западные страны приступили к поставкам оружия и военной техники Киеву на суммы, исчисляемые на данном этапе миллиардами долларов. 

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Великобритания
Россия
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Путин Владимир
Проекты
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