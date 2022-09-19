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ТАСС

Глава МО ФРГ не считает, что армия Украины перешла в полномасштабное контрнаступление

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ВС Украины
ВС Украины.
Источник изображения: Efrem Lukatsky/AP/ТАСС

Кристине Ламбрехт назвала "впечатляющими и обнадеживающими успехи Украины"

БЕРЛИН, 18 сентября. /ТАСС/. Министр обороны ФРГ Кристине Ламбрехт разделяет точку зрения генерального инспектора Бундесвера Эберхарда Цорна, который ранее призвал не рассматривать действия украинских военных как полномасштабное контрнаступление.

В интервью газетам группы Funke, которое опубликовано в воскресенье, она назвала "впечатляющими и обнадеживающими успехи Украины". "Но российские войска еще не отброшены назад. Генеральный инспектор ясно дал это понять, и я разделяю эту оценку", - заявила она, не приведя дополнительных подробностей.

Цорн 14 сентября в интервью изданию Focus предостерег от того, чтобы рассматривать недавние "успехи" украинских военных как полномасштабное контрнаступление. Речь, по его утверждению, идет о "контрударах, с помощью которых можно взять под контроль населенные пункты или отдельные участки фронта, но не оттеснить Россию назад на широком фронте".

Президент РФ Владимир Путин 24 февраля объявил о проведении специальной военной операции в ответ на просьбу руководителей республик Донбасса о помощи. Запад после этого ввел против России масштабные санкции. Западные государства нарастили поставки вооружений Киеву на суммы, исчисляемые миллиардами долларов. 

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Страны
Германия
Россия
Украина
Персоны
Путин Владимир
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