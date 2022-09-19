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Интерфакс-АВН

Пелоси от имени Конгресса США осудила атаки Азербайджана на границы Армении

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Американский политик Нэнси Пелоси
Американский политик Нэнси Пелоси.
Источник изображения: © AP Photo / J. Scott Applewhite

Ереван. 18 сентября. ИНТЕРФАКС - Спикер палаты представителей США Ненси Пелоси осудила военные действия Азербайджана против Армении.

"Произошло нападение против границ, суверенитета Армении. Армения для нас имеет важное значение, и мы от имени Конгресса США осуждаем смертельные атаки Азербайджана против территории Армении", - сказал Пелоси на совместном брифинге со спикером парламента Армении Аленом Симоняном в Ереване в воскресенье.

По ее словам, США, как сопредседатель Минской группы ОБСЕ, заявляли, что военного решения карабахского конфликта не существует.

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Азербайджан
Армения
США
Проекты
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