Пелоси от имени Конгресса США осудила атаки Азербайджана на границы Армении

Ереван. 18 сентября. ИНТЕРФАКС - Спикер палаты представителей США Ненси Пелоси осудила военные действия Азербайджана против Армении.

"Произошло нападение против границ, суверенитета Армении. Армения для нас имеет важное значение, и мы от имени Конгресса США осуждаем смертельные атаки Азербайджана против территории Армении", - сказал Пелоси на совместном брифинге со спикером парламента Армении Аленом Симоняном в Ереване в воскресенье.

По ее словам, США, как сопредседатель Минской группы ОБСЕ, заявляли, что военного решения карабахского конфликта не существует.