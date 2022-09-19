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Интерфакс-АВН

Делегация США прибыла на Байконур для участия в перекрестном российско-американском полете на МКС

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Ракета-носитель на космодроме Байконур
Ракета-носитель на космодроме Байконур.
Источник изображения: РИА Новости, Сергей Мамонтов

Москва. 18 сентября. ИНТЕРФАКС - Представители NASA прибыли на космодром Байконур для участия в первом российско-американском полете на МКС, реализуемом по новому соглашению, сообщили в пресс-службе "Роскосмоса".

"Делегация США прибыла на Байконур для участия в мероприятиях по первому перекрестному полёту на корабле "Союз" - это представители НАСА и родственники астронавта Фрэнка Рубио. В воскресенье участники делегации присутствовали на вывозе ракеты-носителя "Союз-2.1а" на стартовый комплекс", - сообщили в пресс-службе.

Запуск "Союза МС-22" запланирован на 21 сентября. На нем должны отправиться в космос космонавты "Роскосмоса" Сергей Прокопьев и Дмитрий Петелин, а также астронавт NASA Фрэнк Рубио.

Данный полет должен стать первым в рамках нового соглашения о перекрестных полетах на МКС, заключенном Россией и США. В октябре состоится пуск корабля Crew Dragon, в экипаж которого войдет российский космонавт Анна Кикина.

Перекрестная схема, согласно которой российские космонавты входят в экипажи американских кораблей, а американские астронавты - в экипажи российских "Союзов" действовала в первые годы эксплуатации МКС, затем после аварии шаттла "Коламбия" она была свернута, а с 2011 по 2020 год пилотируемые полеты к станции осуществлялись только на российских "Союзах".

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2020-й год
Байконур
МКС
Союз-2 РН
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