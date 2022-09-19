Войти
РИА Новости

В Госдуме рассказали о формировании крымского полка добровольцев

63
0
0
Российские военные
Российские военные.
Источник изображения: © РИА Новости / Кирилл Нортон

СИМФЕРОПОЛЬ, 18 сен – РИА Новости. В Крыму сформируют полк добровольцев для участия в специальной военной операции на Украине, первый батальон под названием "Таврида" уже отправился на фронт, сообщил депутат Госдумы от крымского региона Михаил Шеремет.

Ранее глава Чечни Рамзан Кадыров предложил объявить в российских регионах "самомобилизацию": каждый руководитель субъекта, по его мнению, в состоянии подготовить, обучить и укомплектовать "хотя бы тысячу добровольцев" для спецоперации. В свою очередь Аксенов поддержал эту инициативу. По его словам, Крым уже выставил более 1200 добровольцев и формирует еще два батальона.

"В Крыму будет сформирован полк добровольцев для участия в спецоперации. Первый батальон под названием "Таврида" уже воюет на Донбассе", - сказал РИА Новости Шеремет.

По его словам, сегодня необходима консолидация всего общества для победы в специальной военной операции на Украине.

"Ребята на передовой защищают будущее России как самостоятельной и великой державы, поэтому все общество должно сплотиться воедино и оказывать всевозможную поддержу нашим героям", - сказал депутат.

Права на данный материал принадлежат
Материал размещён правообладателем в открытом доступе
  • В новости упоминаются
Страны
Россия
Украина
Персоны
Рамзан Кадыров
Похожие новости
19.05.2022
Кадыров заявил об отсутствии необходимости объявлять мобилизацию в РФ
06.05.2022
Новый отряд добровольцев из Чечни отправится на Украину
22.04.2022
«ВСУ удерживают позиции». Госдеп не верит в потерю Киевом Мариуполя
12.12.2019
Дело о российских шпионах в Верхней Савойе: кто кем манипулирует? (Atlantico, Франция)
07.08.2017
Какие вооруженные силы нужны России?
10.11.2016
На Украине построили штурмовой автомобиль "Пегас"
28.07.2014
Санкции без границ
Хотите оставить комментарий? Зарегистрируйтесь и/или Войдите и общайтесь!
Войти через ВКонтакте
Войти через Facebook
ПОДПИСКА НА НОВОСТИ
Ежедневная рассылка новостей ВПК на электронный почтовый ящик
  • Разделы новостей
  • Обсуждаемое
    Обновить
  • 19.09 01:20
  • 49
Отступление ВС РФ из Харьковской области - причины, масштабы, последствия.
  • 19.09 01:19
  • 32306
США отреагировали на начало российских военных маневров у границ Украины
  • 19.09 00:51
  • 7
ЗРС С-300В перехватывают американские ракеты РСЗО HIMARS в ходе спецоперации на Украине
  • 19.09 00:43
  • 7
Армия США выпустила запрос на производство еще до 480 ракетных систем HIMARS
  • 19.09 00:32
  • 4
Обеспечить господство в воздухе, значит дать войскам на земле больше шансов
  • 19.09 00:08
  • 1
В Чечне построят новый военный городок
  • 18.09 17:59
  • 7
Реформа ВДВ и частей Спецназа
  • 18.09 17:51
  • 1
Быстровозводимая полевая фортификация
  • 18.09 05:33
  • 7
Многоцелевая управляемая ракета «Изделие 305» принята на вооружение
  • 17.09 23:23
  • 6
«Прорыв» — до конца года: западное направление усилят танками Т-90М
  • 17.09 16:15
  • 5
РУССОФТ сообщил о кратном росте инвестиций в российскую разработку ПО в 2021 году
  • 17.09 12:01
  • 7
Российскому МС-21 не страшен успех китайского конкурента
  • 17.09 04:44
  • 3
В России приняли на вооружение «Изделие 305»
  • 16.09 13:15
  • 7
Источник: модернизированный Ка-52М сможет взаимодействовать с беспилотниками и самолетами
  • 16.09 10:42
  • 1
Единственный способ остановить Россию и Китай – пригрозить им адом