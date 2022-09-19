В Госдуме рассказали о формировании крымского полка добровольцев

СИМФЕРОПОЛЬ, 18 сен – РИА Новости. В Крыму сформируют полк добровольцев для участия в специальной военной операции на Украине, первый батальон под названием "Таврида" уже отправился на фронт, сообщил депутат Госдумы от крымского региона Михаил Шеремет.

Ранее глава Чечни Рамзан Кадыров предложил объявить в российских регионах "самомобилизацию": каждый руководитель субъекта, по его мнению, в состоянии подготовить, обучить и укомплектовать "хотя бы тысячу добровольцев" для спецоперации. В свою очередь Аксенов поддержал эту инициативу. По его словам, Крым уже выставил более 1200 добровольцев и формирует еще два батальона.

"В Крыму будет сформирован полк добровольцев для участия в спецоперации. Первый батальон под названием "Таврида" уже воюет на Донбассе", - сказал РИА Новости Шеремет.

По его словам, сегодня необходима консолидация всего общества для победы в специальной военной операции на Украине.

"Ребята на передовой защищают будущее России как самостоятельной и великой державы, поэтому все общество должно сплотиться воедино и оказывать всевозможную поддержу нашим героям", - сказал депутат.