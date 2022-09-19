DPA: Украина через 2,5 года получит еще 18 гаубиц германского производства

Стоимость контракта составляет €216 млн

БЕРЛИН, 18 сентября. /ТАСС/. Германский оборонный концерн Krauss - Maffei Wegmann получил разрешение федерального правительства на поставку Украине 18 гаубиц RCH 155. Об этом сообщило агентство DPA со ссылкой на представителя кабмина ФРГ.

Стоимость контракта - €216 млн. Поставлены они будут лишь через 2,5 года. Концерн начал производство лишь после того, как Берлин одобрил будущую поставку.

На Украине требуют от Германии отправить наступательное вооружение, но в Берлине неоднократно говорили, что не будут принимать таких решений в одиночку.

Согласно представленному ранее докладу Министерства по делам экономики и защиты климата ФРГ, Германия уже поставила Украине военных товаров на сумму €686 млн. Таким образом, Украина стала важнейшим получателем германского оружия среди государств, не входящих в НАТО и не являющихся партнерами альянса.

В четверг стало известно, что ФРГ направит властям Украины еще 50 бронемашин Dingo и две реактивные системы залпового огня Mars.