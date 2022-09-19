Представители NASA прибыли на Байконур на первый перекрестный полет на корабле "Союз"

Старт ракеты-носителя "Союз-2.1а" с кораблем запланирован на 21 сентября

БАЙКОНУР /Казахстан/, 18 сентября. /ТАСС/. Делегация из США с представителями NASA прибыла на Байконур, где примет участие в мероприятиях по первому перекрестному полету на корабле "Союз". Об этом сообщили журналистам в пресс-службе Роскосмоса в воскресенье.

"Делегация США прибыла на Байконур для участия в мероприятиях по первому перекрестному полету на корабле "Союз" - это представители NASA и родственники астронавта Фрэнка Рубио", - сказали в пресс-службе.

Как уточнили в госкорпорации, делегацию NASA возглавил представитель управления Кеннет Буаэрсокс. В воскресенье делегация присутствовала на вывозе ракеты-носителя "Союз-2.1а" на стартовый стол космодрома.

Старт ракеты-носителя "Союз-2.1а" с кораблем "Союз МС-22" запланирован на 16:54 мск 21 сентября. На корабле к МКС отправятся космонавты Роскосмоса Сергей Прокопьев, Дмитрий Петелин, который станет третьим спецкором ТАСС в космосе, и астронавт NASA Франциско Рубио. В дублирующий экипаж входят российские космонавты Олег Кононенко, Николай Чуб и американский астронавт Лорел О’Хара. По плану космическая командировка должна продлиться 188 суток - до 28 марта. Это будет первый перекрестный полет с США.

Также на корабле будет доставлено около 120 кг полезных грузов, в том числе бортовая документация, средства санитарно-гигиенического обеспечения и медицинского контроля, научная аппаратура, личные вещи космонавтов, а также космический символ ТАСС - ИНОТАСЯ.

Кораблю присвоено имя основоположника теоретической космонавтики Константина Циолковского, поскольку 17 сентября исполнилось 165 лет со дня его рождения. Еще на "Союз" нанесены наклейки к 75-летию системы ФМБА, 1 160-летию зарождения российской государственности, 1 140-летию присоединения Киева к Новгороду, 30-летию установления дипломатических отношений с Казахстаном.