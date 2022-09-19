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ТАСС

Глава ЕКА видит экономические преимущества в освоении Луны

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Йозеф Ашбахер
Йозеф Ашбахер.
Источник изображения: © Пресс-служба Европейского космического агентства

Как заявил Йозеф Ашбахер, "Луна в следующем десятилетии станет новым экономическим пространством"

БЕРЛИН, 18 сентября. /ТАСС/. Освоение Луны может принести экономические преимущества в следующем десятилетии. Об этом заявил генеральный директор Европейского космического агентства (ЕКА) Йозеф Ашбахер в опубликованном в воскресенье интервью агентству DPA.

"У нас есть определенные представления о том, какие экономические преимущества это может принести", - сказал он, не став приводить каких-либо прогнозов или подробностей. "Мы находимся в самом начале пути, чтобы использовать Луну для наших проектов. Когда Колумб открыл Америку, он тоже не понимал, что это будет означать", - добавил Ашбахер.

По его мнению, "Луна в следующем десятилетии станет новым экономическим пространством".

В NASA весной 2019 года объявили, что программа высадки астронавтов на Луне, получившая название Artemis, включает три этапа. Первый - вывод в космос с помощью новой ракеты-носителя Space Launch System корабля Orion, который в непилотируемом режиме совершит несколько витков вокруг Луны и вернется на Землю. Второй - облет естественного спутника Земли уже с экипажем на борту. На третьем этапе в 2025 году NASA рассчитывает доставить астронавтов на Луну, а затем отправить их на Марс в середине 2030-х годов. 

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