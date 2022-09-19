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Военное обозрение

Американское издание: Украинские военные жалуются на применение российскими войсками дронов-камикадзе «Герань-2»

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Источник изображения: topwar.ru

Российские войска активно используют якобы иранские дроны-камикадзе Shahed-136, переименованные в "Герань-2", нанеся несколько "разрушительных" ударов по украинской бронетехнике на Харьковском направлении. Об этом сообщает The Wall Street Journal со ссылкой на заявления украинских военных.

Американское издание пишет, что украинские военные начали жаловаться на активное применение российской армией иранских беспилотников для ударов по бронетехнике. Особенно достается украинским самоходным гаубицам. Газета приводит слова командира артиллерии 92-й механизированной бригады ВСУ полковника Кулагина, который заявил, что за последние дни в результате ударов дронов-камикадзе уничтожены две 152 мм самоходные гаубицы, две 122 мм САУ и две БМП.

За прошедшую неделю БПЛА с треугольным крылом Shahed-136, перекрашенные в российские цвета и получившие ребрендинг в "Герань-2" начали появляться над позициями артиллерии ВСУ на северо-востоке Харьковщины

- заявил Кулагин.

Теперь командование ВСУ выражает опасения, что развертывание российскими военными дронов-камикадзе может угрожать установкам HIMARS. Пока массовое применение иранских дронов отмечено на территории Харьковской области, но не исключается, что в ближайшее время они появятся и на других направлениях.

О том, что Россия якобы закупила у Ирана большую партию беспилотников сообщалось неоднократно. Об этом заявляли представители американской и европейских разведок, различные эксперты и т.д., но официального подтверждения ни от Москвы, ни от Тегерана до сих пор не поступило.

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Страны
Иран
Россия
США
Украина
Продукция
HIMARS
Проекты
БПЛА
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