Краснеющая черта: какими дальнобойными ракетами США могут вооружить Киев

И почему перехватывать их будет проще, чем использующиеся украинцами GMLRS для комплексов HIMARS

Поставки Вашингтоном Киеву ракет большей дальности будут «красной чертой», перейдя которую США станут стороной конфликта, заявила на этой неделе официальный представитель МИД РФ Мария Захарова. В то же время в Вашингтоне вовсю обсуждают такой шаг. В том, какую угрозу могут представлять ракеты MGM-140 ATACMS с дальностью до 300 км и другие образцы ракетного вооружения американского производства, разбирались «Известия».

Что за ракеты

Чаще всего в США звучат предложения предоставить Киеву ATACMS — эта аббревиатура переводится на русский язык как «армейский тактический ракетный комплекс». ATACMS — самая мощная современная нестратегическая ракета американской армии, принятая на вооружение уже более 30 лет назад, в 1991 году.

Обычно при появлении новых технологических возможностей, позволяющих создать какую-либо ракету, разрабатывается и ракетный комплекс. Только недавно начали появляться унифицированные платформы, способные применять боеприпасы разных типов и назначения. Это, например, морские российские «Калибры» и американские корабельные вертикальные пусковые. Все они могут применять ракеты разного типа и назначения.

ATACMS — самая мощная современная нестратегическая ракета американской армии Источник изображения: Фото: Global Look Press/Defense Ministry

Одновременно с морскими универсальными комплексами в 1980–1990-е годы появились сухопутные армейские — типа американских MLRS и HIMARS. А следом — и российский «Искандер-М», который с одной пусковой установки может стрелять совершенно разными ракетами: баллистическими 9М723 и крылатыми 9М728. Первые летят почти на гиперзвуковой скорости по баллистической траектории и поражают свои цели буквально через считаные минуты после пуска. Вторые же запускаются из транспортно-пусковых контейнеров и добираются до цели около часа или даже более того. Использовать те или другие — зависит от мишени и ситуации. MLRS и HIMARS также могут работать с разными типами ракет. В пакете на одну установку у них по 12 и по шесть ракет с дальностью до 70 км. Более дальнобойных ATACMS, летящих на 300 км, помещается меньше, соответственно две или одна на установку.

В чем сходство

Американцы начали создание и ракетной системы MLRS, и дальних ракет ATACMS в эпоху противостояния с Советским Союзом. Это была вторая половина 1980-х годов, и системы создавались с явным прицелом на применение на европейском театре военных действий. Задача ATACMS была в купировании прорывов советских танковых армий, в уничтожении штабов, систем ПВО, в противостоянии «Смерчам», «Точкам» и «Окам», советским танковым объединениям и соединениям. Отсюда и работы по созданию модификации ракеты, оснащенной кассетной боевой частью с самоприцеливающимися противотанковыми боевыми элементами. Она так и не была тогда создана из-за того, что сменились приоритеты.

Принятие на вооружение ATACMS расширило возможности американских ракетных систем залпового огня. Это всё равно как если бы советские РСЗО типа «Смерч», которые были в каждой армии и в каждой дивизии на рубеже распада СССР, вдруг получили бы возможность стрелять не только своими ракетами, но и, например, «Искандерами». Это повысило бы ударные возможности реактивной артиллерии Сухопутных войск в несколько раз.

Пуск ракеты ATACMS Источник изображения: Фото: commons.wikimedia.org

Дальность ATACMS не более 300 км. Это было вызвано ограничениями договора о сокращении ракет средней и меньшей дальности (ДРСМД), который был подписан в 1987 году. А кроме того, международными ограничениями на экспорт ракетных технологий. Если сегодня такие ракеты получат украинские вооруженные формирования, то под угрозой удара могут оказаться многие регионы Российской Федерации — и Крым, и Воронеж, и другие. Так что заявления о «красной черте» абсолютно обоснованы. Система наведения самых современных ракет такого типа обеспечивает точность поражения до 3 м. Такие характеристики дает высокотехнологичная инерциальная система управления, совмещенная с коррекцией по данным спутниковой навигации.

Для создания помех таким боеприпасам можно глушить работу спутниковой навигации в районе наиболее важных целей. Но это невозможно делать повсеместно и непрерывно. Сбить их также достаточно сложно — хотя ATACMS старше «Искандеров», они имеют схожие технологические решения. И факторы, которые делают сложным отражение удара «Искандеров», почти в той же мере относятся и к ATACMS. При этом масса боевой части 227 кг позволяет сделать воронку диаметром метров 20 или поразить площадную цель размером со стадион.

Что дальше?

Ракет ATACMS у американцев много — по 2014 год было произведено более 3,7 тыс. единиц, при этом только 479 из них были израсходованы во время боевых действий в Ираке. Даже если на учениях никто не экономил, то всё равно в наличии на складах около 3 тыс. единиц этих смертоносных боеприпасов. Пока нет официальной информации, будут они поставлены украинской армии или нет, «красная черта» не пройдена.

Фото: Global Look Press/Cpl. Brendan Mullin Источник изображения: iz.ru

Но это не всё. В 2023 году должны начаться поставки в вооруженные силы США новой ракеты PrSM. Она будет применяться из тех же самых пусковых установок MLRS и HIMARS, которыми уже оснастили Украину, и при этом будет обладать совершенно новыми возможностями. PrSM, или «высокоточная ударная ракета», будет лететь со скоростью, более чем в пять раз превышающей скорость звука, и сможет поражать цели с не меньшей точностью, чем ATACMS, но уже на дальности от 60 до 500 км. Этими изделиями будут замещаться в сухопутных войсках США те несколько тысяч ATACMS, которые имеются на складах сегодня. При таких характеристиках ракета преодолеет 500 км не более чем за пять минут, и, конечно, ее будет еще сложнее сбить, чем предшественников.

Работа по созданию PrSM — одна из наиболее амбициозных современных американских ракетных программ. Она близка к завершению, и ими смогут вести огонь самые массовые ракетные системы сухопутных войск США, которые являются аэромобильными, а значит, их реально перебросить в любой регион планеты. Можно предположить, что их будет произведено также не менее 2–3 тыс. единиц. Вряд ли их сразу предоставят Украине. Но здесь возникает дополнительный вопрос: куда денутся пока еще годные к применению ATACMS со складов? Не исключено, что там будут активно лоббировать их «горячую утилизацию» путем передачи украинской армии.

Из-за почтенного возраста ATACMS — типовая цель для всех отечественных зенитных ракетных систем средней и большой дальности. При создании С-400, С-500, С-350, современных «Буков», «Панцирей» возможность противодействия таким ракетам закладывалась изначально. Поэтому перехватывать их будет проще, чем использующиеся сейчас украинцами управляемые GMLRS для комплексов HIMARS. Да и запускать их ВСУ смогут только в небольших количествах. Поэтому объекты, которые будут прикрыты «зонтиком» из современных ПВО, поразить окажется сложно.

Дмитрий Корнев