Экс-премьер Греции считает, что отправка оружия Украине втягивает страну в конфликт

Алексис Ципрас заявил, что его партия СИРИЗА-ПА в случае прихода к власти на выборах в 2023 году намерена изменить роль республики на геополитической арене

АФИНЫ, 18 сентября. /ТАСС/. Греция, отправляя оружие Украине, становится частью кризиса вокруг этой страны. Такое мнение выразил в субботу вечером лидер главной оппозиционной партии Коалиция радикальных левых сил - Прогрессивный альянс (СИРИЗА-ПА), экс-премьер Греции Алексис Ципрас в речи на 86-й Салоникской международной выставке.

Он заявил, что его партия намерена в случае прихода к власти на выборах в 2023 году изменить роль Греции на геополитической арене. "Мы здесь, чтобы снова улучшить позицию страны на международной геополитической арене. Не как передового и незащищенного форпоста Запада, страны, которая посылает Украине оружие и становится частью кризиса, а как силы мира и стабильности. Моста, а не форпоста", - сказал Ципрас, слова которого приводит газета "Вима".

По мнению политика, Греция должна стать "страной, способной в любой момент защитить свой суверенитет, без громких и пустых слов, но со стратегической и активной дипломатией, <...> без тупиковой гонки вооружений, но используя международное право, свое положение в ЕС и своих международных альянсах". "Итак, мы здесь для того, чтобы все [в стране] снова почувствовали себя в безопасности", - сказал Ципрас.

СИРИЗА-ПА, так же как и правящая партия "Новая демократия" премьера Кириакоса Мицотакиса, не поддерживает специальную военную операцию России на Украине.