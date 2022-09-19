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ТАСС

В Китае обнаружили в лунном грунте свидетельства вулканической деятельности

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Китайский аппарат «Чанъэ-5»
Китайский аппарат «Чанъэ-5».
Источник изображения: Фото: Global Look Press/Xinhua/Jin Liwang

В образцах установлено наличие таких элементов, как уран, торий и калий

ПЕКИН, 18 сентября. /ТАСС/. Команда китайских ученых, изучающая образцы лунного грунта, доставленного на Землю аппаратом "Чанъэ-5", обнаружила в них признаки выбросов вулканической лавы. Об этом говорится в распространенном в субботу пресс-релизе Национального центра космической науки (NSSC) при Академии наук Китая.

Ученые обнаружили геологические подтверждения наличия нескольких слоев вулканической лавы, некогда затапливавшей район посадки аппарата, отмечается в сообщении. В нем также указывается, что в образцах установлено наличие таких элементов, как уран, торий и калий.

Китайские исследователи оценили толщину базальтовых пород в районе посадки "Чанъэ-5". Результаты показывают, что там произошло по меньшей мере четыре магматических извержения со средней толщиной 230 метров, 70 метров, 4 метра и 36 метров соответственно. Кроме того, исследования позволили установить, что скорость извержения базальтов в данном районе значительно возросла около 2 млрд лет назад.

16 декабря 2020 года китайская автоматическая межпланетная станция "Чанъэ-5" доставила на Землю образцы лунного грунта. Всего был доставлен 1 731 грамм грунта с поверхности естественного спутника Земли в районе океана Бурь. Китай стал третьей страной после США и СССР, которой удалось осуществить такой проект.

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