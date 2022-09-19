Почему ОЗХО купилась на ложь "Белых касок" в Сирии

Коррупционная цепь: как "Белые каски" полностью скомпрометировали расследования ОЗХО в Сирии

Grayzone пишет о фальсификациях, которые осуществляют в Сирии "Белый каски" по прямым заказам ОЗХО. Связанные с западными правительствами "Каски" прибегают к постановочным трюкам, лжесвидетельствам, подмене доказательств. А ОЗХО грубо нарушает свои же принципы беспристрастности и меняет правила расследований в угоду Западу.

Используя якобы независимые "Белые каски", на самом деле тесно связанные с антиправительственными силами в Сирии и финансируемые США, для расследования "случаев" применения химического оружия в Сирии, Организация по запрещению химического оружия (ОЗХО) (Организация по запрещению химического оружия — международная организация, созданная при поддержке ООН 29 апреля 1997 года, после вступления в силу Конвенции о запрещении химического оружия, открытой к подписанию в январе 1993 года — Прим. ИноСМИ), грубо нарушает принцип беспристрастности и свои же основные правила сбора доказательств.

Прежде чем ОЗХО была втянута в международный скандал, проводившееся в апреле 2018 года, расследование предполагаемой газовой атаки в сирийском городе Дума достигло важной вехи. После многочисленных заявлений о применении химического оружия в Сирии, Дума стала первым случаем, когда "Миссия по установлению фактов — МУФ" (FFM) ОЗХО была развернута на месте для проведения собственного расследования.

Дума была не первой подобной попыткой ОЗХО. Четырьмя годами ранее, в мае 2014 года, организация направила свою группу в город Кафр-Зита. Как и в случае с Думой, организации было поручено тщательно изучить заявления повстанцев об использовании сирийской армией отравляющих веществ. Но, в отличие от Думы, тогда миссия ОЗХО так и не достигла цели назначения. После того как в колонне ОЗХО из четырех автомобилей взорвалась установленная возле дороги бомба, вооруженные повстанцы открыли огонь и ненадолго похитили инспекторов.

Тот инцидент оказался судьбоносным. ОЗХО отказалась не только от миссии Кафр-Зита, но и от всех других своих миссий на местах в Сирии в будущем. Только после того, как сирийская и российская армии восстановили контроль над Думой в апреле 2018 года — и после еще одного жестокого нападения, на этот раз на группу безопасности ООН — ОЗХО вернулась в этот район.

Однако четырехлетний период между Кафр-Зитой и Думой не положил конец расследованиям ОЗХО в Сирии. Не посылая больше своих сотрудников в зону боевых действий, ОЗХО делегировала свои обязанности группам, которые там действовали. Большинство этих миссий касались предполагаемых химических атак на территории, контролируемой повстанцами, где обвиняемым всегда было сирийское правительство. В таких случаях одним из главных новых доверенных лиц ОЗХО стала группа, известная как "Белые каски".

В качестве партнера ОЗХО "Белые каски" выполняли многие обычные задачи фактически устраненных от расследований следователей и ученых Организации по запрещению химического оружия. Члены "Белых касок" сами определяли места отбора проб, собирали и классифицировали образцы, собирали также видео- и фотодоказательства, а в некоторых случаях опрашивали свидетелей событий. Затем они выезжали к турецкой границе и передавали материалы сотрудникам ОЗХО, находившимся в отелях. Некоторые члены "Белых касок" даже сами утверждали, что являются жертвами или свидетелями химических атак, и давали показания.

Привлекая "Белые каски", ОЗХО указывала на заявления группы о том, что она является нейтральной организацией, которая проводит спасательные операции и другие работы по спасению жизней в зонах чрезвычайных. Но деятельность группы на поле боев в Сирии была совсем другой. Далеко не будучи беспристрастными, "Белые каски" фактически были союзниками повстанцев и финансировались антиправительственными силами в их грязной войне в Сирии. И в расследованиях ОЗХО, в которых участвовали "Белые каски", этот упущенный из виду конфликт интересов определил исход расследований как раз в пользу сепаратистов и боевиков.

ОЗХО сотрудничает с "Белыми касками", этими "тайными солдатами" антиправительственных повстанческих сил в Сирии

"Белые каски" были созданы в Турции покойным Джеймсом Ле Мезюрье, британским военным ветераном, и его тогдашним работодателем, подрядчиком западной разведки "Анализ, исследования и знания" или ARK. Согласно докладу издания The Intercept (The Intercept — американская некоммерческая новостная организация, основанная и финансируемая соучредителем eBay Пьером Омидьяром. Специализируется на антивоенной информации — Прим. ИноСМИ) за 2019 год, при финансовой поддержке Государственного департамента и Министерства иностранных дел Великобритании ARK "привлекли Белые каски к сотрудничеству и предоставили им обучение и оборудование". С 2014 года правительства США и Великобритании профинансировали "Белые каски" на сумму 70 миллионов долларов. Еще миллионы поступили в их казну от союзников по НАТО и Персидскому заливу.

За тот же период кадры и освещение в СМИ "Белых касок", в том числе оскароносный документальный фильм (воспевающий "Белых касок" пропагандистский фильм британского режиссёра Орландо фон Айнсиделя в 2017 году получил премию "Оскар" за лучший документальный короткометражный фильм — Прим. ИноСМИ), использовались для того, чтобы заручиться поддержкой западной общественностью многомиллиардной секретной военной кампании США и НАТО по свержению сирийского правительства. Лидеры "Белых касок" даже лоббировали прямое военное вмешательство Запада на стороне повстанцев.

Внутри Сирии "Белые каски" сотрудничали с повстанческими формированиями и действовали исключительно на подконтрольной им территории. Члены "Белых касок" праздновали захват "Аль-Каидой" (организация признана террористической, ее деятельность на территории РФ запрещена — Прим. ИноСМИ) провинции Идлиб в 2015 году, открыто участвовали в расстрелах и радостно позировали с трупами сирийских солдат. В 2016 году влиятельный священнослужитель "Аль-Каиды" заявил, что эта группа "ничем не отличается" от сирийских "моджахедов". В следующем году высокопоставленный лидер "Аль-Каиды" в Сирии назвал "Белых касок" "скрытыми солдатами". В 2018 году "Белые каски" сотрудничали с турецкими военными в операции по этнической чистке в северном сирийском городе Африн, населенном преимущественно курдами, что вызвало взрыв возмущения у местного населения.

Связи "Белых касок" с антиправительственными боевиками и даже террористами нервируют некоторых из их зарубежных государственных покровителей. В 2018 году Нидерланды стали первым западным правительством, приостановившим финансирование "Белых касок", сославшись на неадекватность их мониторинга и "опасность" того, что выделяемые им деньги могут попасть "в руки вооруженных группировок", включая "Аль-Каиду". В следующем году Ле Мезюрье, основатель "Белых касок", покончил жизнь самоубийством через несколько дней после того, как признался в прикарманивании донорских денег и попытке это скрыть.

"Белые каски" и их сторонники называют связи группировки с повстанцами необходимым компромиссом для спасения жизней в районах, подвергшихся сирийско-российским бомбардировкам, и даже "российской дезинформацией". Но иностранное спонсорство "Белых касок" и создавшийся в этой связи конфликт интересов каким-то образом почти полностью ускользнул от внимания ОЗХО.

В партнерстве с "Белыми касками" ОЗХО привлекли к сотрудничеству группу, поддерживаемую государствами, которые вооружали антиправительственных повстанцев, делая их воюющими сторонами в конфликте в Сирии. Эти же государства обвинили сирийское правительство в химических атаках. "Белым каскам", в свою очередь, было поручено подтвердить эти утверждения для ОЗХО — в некоторых случаях для утверждений, которые первоначально распространяли ее члены.

Сговор с "Белыми касками" потребовал от ОЗХО не только отказаться от своей беспристрастности, но и игнорировать свои самые фундаментальные стандарты сбора и анализа доказательств.

ОЗХО игнорирует собственные правила расследований

Издалека привлечение ОЗХО "Белых касок" к расследованиям вроде бы выглядело как практическое решение опасной ситуации с безопасностью организации в Сирии. Должным образом обученная группа, имеющая полную свободу передвижения по территории, удерживаемой повстанцами, не опасаясь нападения, теоретически может выполнять работу, которую инспекторы ОЗХО больше не могли выполнять после насильственного похищения в Кафр-Зите.

Но этот кажущийся обходной путь нарушил основные правила ОЗХО в отношении расследований случаев использования химического оружия. Чтобы обеспечить полную уверенность в целостности образцов, собранных для химического анализа, ОЗХО требует, чтобы сбор вещественных доказательств строго обеспечивал правила "цепочки сохранности". Это означает, что инспекторы ОЗХО должны иметь полный контроль над образцами с момента их сбора на месте предполагаемой химической атаки и до момента их доставки в международные лаборатории судебной экспертизы для анализа.

Задокументированные в уставных документах и инструкциях процедуры ОЗХО недвусмысленно говорят об этом. Согласно политике ОЗХО, если "проба не находилась под контролем ОЗХО" всего лишь в какой-либо момент миссии, она "не будет принята для целей проверки организацией". Требования ОЗХО к "цепочке сохранности" настолько строги, что любому инспектору, "который специально не назначен для задач, связанных со сбором, классификацией и хранением доказательств", не разрешается "иметь дело с любым предметом, связанным с местом расследования".

Если "образец не находился на постоянном и ответственном хранении в ОЗХО", говорится в политике Организации, он "не будет принят для целей проверки ОЗХО".

В начале операций в Сирии ОЗХО еще как-то придерживалась этих стандартов. Когда западные и израильские официальные лица начали обвинять сирийское правительство в применении химического оружия — предполагаемом нарушении так называемой "красной линии" президента Обамы, — ОЗХО провела собственную красную линию. "ОЗХО никогда не будет участвовать в тестировании образцов, которые не собираются в полевых условиях исключительно нашими инспекторами, потому что нам необходимо поддерживать „цепочку сохранности“ образцов от поля до лаборатории, чтобы гарантировать их целостность и доказательную ценность", — заявил официальный представитель ОЗХО Майкл Лухан в апреле 2013.

"Нас (ОЗХО) действительно считали единственными, кто мог вмешиваться в эту „цепочку сохранности“ и с честностью получать только истинные факты, которые могли бы выдержать проверку на любых международных аренах", — говорил Скотт Кэрнс, руководитель группы ОЗХО по расследованию зариновой атаки в Гуте в 2013 которое было проведено в том же году.

Соответственно, первоначальные миссии ОЗХО по установлению фактов (FFM) в Сирии забраковали образцы, которые инспекторы ОЗХО не собирали сами. В декабрьском отчете 2014 года о нескольких предполагаемых инцидентах, в том числе о Кафр-Зите, руководитель группы Малик Эллахи отметил, что некоторые образцы "не могут быть приняты из-за проблем с "цепочкой сохранности".

Таким образом, непрерывная "цепочка сохранности" является стандартом, лежащим в основе добросовестности расследований ОЗХО. Когда ОЗХО передала свои обязанности по сбору доказательств в Сирии третьим сторонам, начиная с 2015 года, она отказалась от этого основополагающего принципа. Образцы, которые ранее были бы дисквалифицированы, теперь принимались к исследованиям.

Среди новых сборщиков проб ОЗХО были "Белые каски"

ОЗХО признает "Белые каски", связанные с повстанцами, в качестве своей полевой группы в Сирии

Сообщение от октября 2015 года о нескольких предполагаемых инцидентах с химическим оружием в Сирии познакомило мир с сотрудничеством "Белых касок" с ОЗХО.

В отчете имеется много упоминаний "Сирийской гражданской обороны" (СГО) — официальное название "Белых касок" ("Белые каски", или "Сирийская гражданская оборона" — неправительственная добровольческая организация, действующая в Сирии на территориях, контролируемых оппозиционными официальному правительству Сирии группировками. Декларирует оказание медицинской помощи и спасение мирных жителей, пострадавших в ходе боевых действий — Прим. ИноСМИ). По-видимому, чтобы уверить общественность в своем доверии к "Белым каскам", ОЗХО воспроизвела цитату с веб-сайта группы, в которой утверждается, что она "действует нейтрально и беспристрастно" как "гуманитарная организация".

Помимо посещения домашней страницы "Белых касок", нет никаких указаний на то, что ОЗХО проводила какую-либо дополнительную проверку организации или выражала какие-либо опасения по поводу ее новой полевой группы, финансируемой Западом и поддерживающей повстанцев.

Когда дело дошло до обработки в ОЗХО потенциальных доказательств из образцов, собранных "Белыми касками" и другими внешними группами, Организация поначалу попыталась изобразить осторожный подход. В отчете утверждалось, что доказательства из удаленно собранных образцов будут рассматриваться как "третичные" только для использования в качестве "сопутствующих". Поскольку "цепочка сохранности" при их сборе, хранении и транспортировке отсутствовала, у Организации не было уверенности в том, что образцы не были загрязнены (случайно или преднамеренно) до передачи следователям ОЗХО.

И отчет ОЗХО за 2015 год, по-видимому, признает этот момент:

[t] вся цепочка сохранности проверена быть не могла, поэтому нельзя было исключать возможность промежуточного загрязнения. Таким образом, несмотря на то, что такие образцы могли бы считаться первичными доказательствами при оптимальных обстоятельствах, с учетом описанных ограничений, миссия FFM рассматривала эти образцы только как третичные. Следовательно, результаты их анализа могут рассматриваться скорее как вспомогательная информация, а не как имеющая значительную доказательную ценность.

Но даже рассматривая такие "третичные" доказательства как "сопутствующие", ОЗХО исказила собственное определение.

В соответствии с протоколом ОЗХО "третичные" доказательства определяются как "доказательства, не имеющие окончательного вида" и имеющие "просто полезный предварительный характер" — например, идентифицируют потенциально интересующие места — "или могущие быть потенциально неоднозначными". Но даже этот, казалось бы, осторожный подход также основан на ошибочной предпосылке: из него следует, что можно доверять "Белым каскам" в том, что они не станут подделывать доказательства или предоставлять поддельные образцы.

Когда дело фактически пошло вообще об отказе ОЗХО от обязательств по "цепочке сохранности" образцов в Сирии, то категория "третичных доказательств" оказалась лишь первым шагом. Со временем любые следы скептицизма ОЗХО по поводу аутентиичности образцов "Белых касок" испарятся.

ОЗХО поднимает статус "Белых касок" до уровня "Группы сбора химических проб"

К 2017 году ОЗХО резко подняла статус "Белых касок" и собранных ими материалов. В отчетах МУФ оперативники "Белых касок" теперь называются "группой сбора химических проб". Хотя по- прежнему, для проб, собранных "Белыми касками" не существовала "цепочка сохранности", образцы, предоставленные ими, неожиданно стали считаться "первичными доказательствами".

В апреле 2017 года повстанцы в подконтрольном "Аль-Каиде" городе Хан-Шейхун обвинили сирийское правительство в том, что оно сбросило начиненную зарином бомбу и убило более 80 человек. "Белые каски" помогли распространить это обвинение, опубликовав фотографии жертв, предположительно пострадавших от воздействия нервно-паралитического вещества. Через несколько дней США поддержали заявления повстанцев и нанесли авиаудары по Сирии.

После американской бомбардировки ОЗХО расследовала этот инцидент из соседней Турции. Внутри Сирии члены "Белых касок" собрали предполагаемые улики и перевезли их через границу. По словам корреспондента BBC Хлои Хаджиматеу, самопровозглашенной журналистки, имеющей связи с поддерживаемыми Великобританией разведывательными службами и повстанцами в Сирии, основатель "Белых касок" Джеймс Ле Мезюрье работал вместе с группой и помогал выбирать свидетелей.

Отчет Миссии по установке фактов ОЗХО об инциденте, опубликованный в июне 2017 года, фактически подтвердил заявленный предлог для авиаударов США, сделав вывод о том, что "в качестве химического оружия в Хан-Шейхуне использовался зарин". Этот вывод, заявила ОЗХО, был основан на таких факторах, как "анализ проб окружающей среды".

В то же время, однако, в отчете признается, что "вся цепочка сохранности" этих образцов "не может быть категорически подтверждена". Что касается проб окружающей среды и биологических проб, взятых на месте предполагаемого нападения и проанализированных назначенными ОЗХО лабораториями, то в отчете прямо говорится, что "все пробы были взяты группой сбора химических проб СГО Белые каски".

Без всякого объяснения причин образцы, собранные "Белыми касками" для ОЗХО в Хан-Шейхуне, получили полный доказательный статус. В последующих отчетах ОЗХО образцы, собранные "Белыми касками", описывались так же, как если бы они были собраны собственными инспекторами организации.

В майском отчете 2018 года о предполагаемой химической атаке в Саракибе, якобы случившейся тремя месяцами раньше, ОЗХО снова отметила, что "все образцы были взяты СГО Белыми касками". Эти образцы сыграли решающую роль в заключении, завершившем отчет. Поддерживая утверждения, распространенные повстанцами, ОЗХО заявила, что, "вероятно, в качестве химического оружия" в Саракибе использовался хлор".

Факторы, лежащие в основе этого вывода, говорится в отчете, включали "анализ проб окружающей среды... демонстрирующий необычное присутствие в ней частиц хлора".

Таким образом, в этом случае в очередной раз был дезавуирован не только основополагающий принцип ОЗХО, который должен был бы признать образцы недействительными. Была отвергнута даже прежняя уловка с понижением их до уровня "третичной" или "сопутствующей информации".

ОЗХО полагается на свидетелей, предоставляемых "Белыми касками", а не на доказательства

Обязанности "Белых касок" как доверенного лица ОЗХО, не ограничиваются сбором химических образцов.

ОЗХО полагается также на свидетелей, которых часто предоставляют "Белые каски" или которые сами являются их членами. Многие отчеты содержат стандартную оговорку, в которой указывается:

Как и в случае с другими утверждениями, расследованными МУФ, группа не смогла посетить конкретное место инцидента сразу после него по соображениям безопасности. Поэтому МУФ полагается на показания опрошенных, образцы, предоставленные опрошенными, и отдельные медицинские свидетельства.

Оригинальные медицинские записи часто бывают не только "отдельными", но во многих случаях отсутствуют вообще. Это означало, что результаты расследований основывались исключительно на образцах, предоставленных "Белыми касками", на показаниях "Белых касок", а также на показаниях других предполагаемых свидетелей, также предоставленных "Белыми касками" или другими третьими сторонами.

Опросы предполагаемых свидетелей фактически занимали центральное место во многих расследованиях, в ходе которых образцы вообще не предоставлялись. В провинции Идлиб, захваченной "Аль-Каидой" в мае 2015 года и, следовательно, закрытой для инспекторов ОЗХО, в ходе нескольких расследований вообще не брались биологические пробы или образцы из окружающей среды. В отчете ОЗХО об этих инцидентах отмечены зияющие в доказательствах "Белых касок" пробелы:

Однако неспособность группы посетить место происшествия из-за серьезных проблем с безопасностью приводит к серьезным отклонениям от установленных норм. Таким образом, команда МУФ не смогла ни найти своих собственных свидетелей, ни взять собственные образцы.

Наряду со сбором образцов такой ключевой следственный элемент, как свидетельские показания — теперь во многих случаях вообще единственный источник доказательств предполагаемых нападений — также находится во внешних руках. И это проявляется сполна во всей красе.

В одном из расследований предполагаемой химической атаки, якобы состоявшейся в мае 2018 года в Саракибе, провинция Идлиб, в результате которой, как утверждается, пострадало около 70 человек, были опрошены шесть человек. Пятеро из них были "первичными респондентами" — скорее всего, "Белыми касками", а шестой — представителем местных СМИ. ОЗХО отметила, что никто из шестерых не находился в Саракибе "во время инцидента", а все они были в это время в соседнем городе Сармин. В отчете также отмечается, что показания не были свидетельствами "из первых рук" и что "не удалось перепроверить эту информацию из разных источников, таких как медицинские работники, потерпевшие, пострадавшие и непосредственные свидетели". Кроме того, не были "собраны или получены" никакие биомедицинские и экологические образцы.

Таким образом, расследование в Саракибе полностью основывалось на показаниях шести человек, чьи слова не могли быть проверены, и чья беспристрастность не могла быть гарантирована.

Тем не менее, общий вывод ОЗХО из "расследования" этих инцидентов в Идлибе был таков:

Таким образом, можно сделать вывод, что доказательства, полученные в ходе опроса, дали группе разумную степень уверенности в том, что некое химическое вещество затронуло людей в различных местах провинции Идлиб.

ОЗХО считает "последовательные" заявления "Белых касок" заслуживающими доверия, несмотря на отсутствие каких-либо подтверждений

Несмотря на столь широкое использование показаний "Белых касок" и других предполагаемых свидетелей, ОЗХО небрежно подходит к оценке их достоверности. В нескольких отчетах ОЗХО исходила из того, что, поскольку она получила непротиворечивые отчеты от разных опрошенных, их коллективное повествование "можно считать надежным". Как говорится в одном отчете:

Опрошенные дали достаточно последовательный рассказ об инциденте, сообщаемых медицинских признаках и симптомах и о том, как были взяты образцы. В то время Миссия по установлению фактов смогла найти на месте происшествия свидетелей и сопоставить их медицинские заключения. На основании этих факторов МУФ определила, что по крайней мере у 16 человек проявлялись симптомы, связанные с воздействием ингибитора ацетилхолинэстеразы (нервно-паралитического вещества)".

Тот же аргумент использовался еще в нескольких отчетах с заменой только количества жертв и химического вещества, воздействию которого жертвы предположительно подвергались. Последовательность в повествованиях неудивительна, учитывая, что все свидетели и сборщики проб были из одной организации: "Белых касок".

Одно из наиболее ярких "соответствий" между показаниями связано с предполагаемой атакой зарином в марте 2015 года в Лтамене, когда свидетели сообщили, что видели то, что они вряд ли могли увидеть. Согласно отчету:

Один свидетель, осмотревший первую воронку от взрыва, описал ее как имеющую около 1,5 метра в диаметре и один метр в глубину. Внутри была бурлящая жидкость и металлические осколки. Другой свидетель, видевший воронку в первый день, описал бурлящую жидкость, похожую на воду. Несколько дней спустя в той же воронке была замечена черная пузырящаяся жидкость.

С идеей о том, что зарин — химическое вещество с температурой кипения выше, чем у воды — будет пузыриться в пористой почве в течение нескольких дней, так же трудно согласиться, как и с тем, что если вылить кипяток в почву, можно ожидать, что он все еще будет пузыриться через несколько минут, не говоря уже о нескольких днях. Тем не менее, главный в мире орган по надзору за химическими веществами не увидел в этом бреде повода для скептицизма.

Поскольку многие расследования МУФ ОЗХО опираются не более, чем на отрывочные свидетельские показания, где многие из опрошенных являются членами союзных повстанцам "Белых касок", подтверждение достоверности таких свидетельских показаний должно иметь жизненно важное значение. В Сирии по необъяснимой причине этого так и не произошло. Вместо этого, чтобы подтверждать показания свидетелей, следователи ОЗХО заменяют слово "подтвержденные" на непонятное слово "последовательные" и, вероятно, надеются, что никто этого не заметит.

Привлекая "Белых касок" в качестве следователей на местах, ОЗХО, видимо, также надеялась, что никто не заметит связи группировки с антиправительственными силами и иностранными спонсорами.

При этом ОЗХО отказалась от заявленной ею же ранее приверженности беспристрастности и передала свой мандат одной стороне сирийской гражданской войны — тем самым элементам, которые напали на ее инспекторов в мае 2014 года.

А представляя "Белые каски" как нейтральных и объективных партнеров, ОЗХО предоставила повстанцам и их иностранным спонсорам закулисный канал для оказания влияния на расследования, имеющие решающее значение для целей их десятилетней войны по свержению сирийского правительства. Утверждения о том, что Сирия применяет химическое оружие против собственного народа, использовались для оправдания непрекращающейся в стране войны, санкций и длящихся уже в течение двух лет подряд авиаударов Запада под руководством США по Сирии.

В случае самого скандального из таких инцидентов, предполагаемой химической атаки в Думе в апреле 2018 года, ОЗХО удалось направить на место происшествия собственных инспекторов. Но, как будет показано во второй части этого материала, вездесущие "Белые каски" снова скомпрометировали расследование ОЗХО.

Автор: Аарон Мате (Aaron Mate)