Испания отправила Украине крупнокалиберные боеприпасы

В Генштабе ВСУ заявили, что также страна направила на Украину грузовик с медицинскими средствами и 20 грузовиков со снаряжением

КИЕВ, 17 сентября. /ТАСС/. Испания отправила Украине боеприпасы для крупнокалиберных артиллерийских систем. Об этом в субботу сообщили в Генштабе Вооруженных сил Украины (ВСУ).

"Королевство Испания отправило пять транспортных самолетов Воздушных сил ВС Испании с боеприпасами для крупнокалиберных артиллерийских систем на Украину", - говорится в сообщении ведомства в Facebook (запрещен в РФ; принадлежит корпорации Meta, которая признана в России экстремистской).

Там добавили, что также Испания направила на Украину грузовик с медицинскими средствами и 20 грузовиков со снаряжением для ВСУ.

В то же время советник главы МВД Украины Антон Геращенко в своем Telegram-канале сообщил, что "Украина получила боеприпасы крупнокалиберной артиллерии от Испании".

10 сентября сообщалось, что испанское вооружение уже начало прибывать на Украину. Груз был доставлен в Польшу на самолетах вместе с 20 бронетранспортерами M113, батареей ракет Aspide, тоннами артиллерийских снарядов и других материалов.