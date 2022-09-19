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ТАСС

Испания отправила Украине крупнокалиберные боеприпасы

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Боеприпасы для украинской армии на военно-воздушной базе Дувр, штат Делавэр, США. Архивная фотография
Боеприпасы для украинской армии на военно-воздушной базе Дувр, штат Делавэр, США. Архивная фотография.
Источник изображения: © AP Photo / Alex Brandon

В Генштабе ВСУ заявили, что также страна направила на Украину грузовик с медицинскими средствами и 20 грузовиков со снаряжением

КИЕВ, 17 сентября. /ТАСС/. Испания отправила Украине боеприпасы для крупнокалиберных артиллерийских систем. Об этом в субботу сообщили в Генштабе Вооруженных сил Украины (ВСУ).

"Королевство Испания отправило пять транспортных самолетов Воздушных сил ВС Испании с боеприпасами для крупнокалиберных артиллерийских систем на Украину", - говорится в сообщении ведомства в Facebook (запрещен в РФ; принадлежит корпорации Meta, которая признана в России экстремистской).

Там добавили, что также Испания направила на Украину грузовик с медицинскими средствами и 20 грузовиков со снаряжением для ВСУ.

В то же время советник главы МВД Украины Антон Геращенко в своем Telegram-канале сообщил, что "Украина получила боеприпасы крупнокалиберной артиллерии от Испании".

10 сентября сообщалось, что испанское вооружение уже начало прибывать на Украину. Груз был доставлен в Польшу на самолетах вместе с 20 бронетранспортерами M113, батареей ракет Aspide, тоннами артиллерийских снарядов и других материалов. 

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Страны
Испания
Польша
Россия
Украина
Продукция
M113 БТР
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