МиГ-31 и Су-24 Балтфлота нанесли ракетно-бомбовый удар по "противнику" под Калининградом

Основная цель учений - проверка готовности летного состава к выполнению боевых и специальных задач по предназначению, а также практическая отработка новых тактических приемов и способов действий с ...

КАЛИНИНГРАД, 17 сентября. /ТАСС/. До 10 экипажей самолетов Балтийского флота, в их числе новейшие истребители-перехватчики МиГ-31, были задействованы в учениях в Калининградской области, на которых отработали нанесение ракетно-бомбовых ударов по аэродромам условного противника, сообщила в субботу пресс-служба флота.

"Экипажи истребителей-перехватчиков МиГ-31 и бомбардировщиков Су-24 под истребительным прикрытием самолетов Су-27 Балтийского флота в ходе плановых полетов нанесли ракетно-бомбовый удар по аэродромам "неприятеля", - рассказали в пресс-службе.

Уточняется, что экипажи всех типов самолетов, задействованные в маневрах, выполнили условные пуски неуправляемыми ракетами и бомбометание по целям, используя координатную поддержку с командных пунктов.

Кроме того, они имитировали применение полного спектра авиационного вооружения в зависимости от характера размещения воздушных судов условного противника на аэродромах.

Основная цель учений, в которых было задействовано до 10 единиц авиатехники - проверка готовности летного состава к выполнению боевых и специальных задач по предназначению, а также практическая отработка новых тактических приемов и способов действий с полным использованием боевых возможностей авиационной техники", - отметили в пресс-службе.

Новейшие истребители-перехватчики МиГ-31 были перебазированы в Калининградскую область в августе 2022 года в рамках выполнения дополнительных мероприятий стратегического сдерживания. Самолеты оснащены гиперзвуковыми ракетами "Кинжал".