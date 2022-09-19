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Интерфакс-АВН

Лукашенко: США толкают Европу к военному противостоянию с Россией

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Президент Белоруссии Александр Лукашенко во время встречи с президентом РФ Владимиром Путиным
Президент Белоруссии Александр Лукашенко во время встречи с президентом РФ Владимиром Путиным.
Источник изображения: © РИА Новости / Рамиль Ситдиков

Минск. 17 сентября. ИНТЕРФАКС - Президент Белоруссии Александр Лукашенко выразил мнение, что США толкают Европу к военному противостоянию с Россией с целью разрушения Украины и Белоруссии и ослабления РФ.

"США толкают Европу в военное противостояние с Россией на территории Украины. Свои планы они не скрывают. Контракты уже заключены на годы вперед. То есть, Украину будут разрушать до основания. И цель при этом - ослабление России и уничтожение Беларуси", - заявил Лукашенко, выступая на патриотическом форуме на "Минск-Арене", посвящённом Дню народного единства, в субботу.

Выступление главы государства в прямом эфире транслировалось государственным телеканалом "Беларусь-1".

Лукашенко выразил уверенность, что именно Соединенные Штаты являются зачинщиком всех военных конфликтов в европейском регионе. И лишь США, уверен Лукашенко, получает от этого выгоду.

"Америка является единственной страной - выгодополучателем от того, что происходит здесь: и Европу на место поставить, и конкурентов убрать. Сегодня Украина - завтра будет Молдова или Прибалтика, Польша или Румыния. Штаты раздувают войну в Косово, пытаясь давить на Сербию, подбрасывают угли в тлеющее противоречие в Карабахе, мутят воду в Сирии", - отметил Лукашенко.

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Страны
Белоруссия
Молдавия
Польша
Россия
Румыния
Сербия
Сирия
США
Украина
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