До десяти самолетов задействовано в учении авиации в Калининградской области

Москва. 17 сентября. ИНТЕРФАКС - Самолеты МиГ-31 и Су-24 отработали нанесение ракетно-бомбовых ударов в рамках авиационного учения в Калининградской области, сообщили в пресс-службе Балтийского флота.

"В Калининградской области экипажи самолетов МиГ-31 и Су-24 под истребительным прикрытием самолетов Су-27 Балтийского флота в ходе плановых полетов нанесли ракетно-бомбовый удар по аэродромам условного противника", - говорится в сообщении.

Как отмечается в сообщении, экипажи самолетов провели условные пуски неуправляемых ракет и бомбометание, а также сымитировали "применение полного спектра авиационного вооружения в зависимости от характера размещения воздушных судов условного противника на аэродромах".

В учении было задействовано до 10 самолетов.

13 сентября Балтфлот РФ сообщил, что истребители-перехватчики МиГ-31, которые были перебазированы в Калининградскую область, провели учения с отработкой условных ракетных ударов.