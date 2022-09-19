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Интерфакс-АВН

Эстония планирует вложить сотни миллионов евро в создание к 2025 году системы ПВО средней дальности

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Эстонские военнослужащие с ЗРК MBDA Mistral
Эстонские военнослужащие с переносным зенитным ракетным комплексом MBDA Mistral с зенитной управляемой ракетой Mistral 3 во время совместных эстонско-бельгийских учений, 11.05.2017.
Источник изображения: Министерство обороны Эстонии

Таллин. 17 сентября. ИНТЕРФАКС - Правительство Эстонии в ходе прошедших на этой неделе переговоров по государственному бюджету приняло решение о выделении средств на создание к 2025 году системы противовоздушной обороны средней дальности.

"Чтобы к 2025 году обеспечить Эстонию функциональным потенциалом противовоздушной обороны средней дальности, контракт должен быть подписан не позднее первого квартала 2023 года и первые системы должны прибыть в Эстонию в 2024 году. Инвестиции и точная стоимость будет раскрыта после окончания процесса закупки", - сообщил в субботу министр обороны Ханно Певкур.

"В стоимость закупки входит ЗРК средней дальности, инфраструктура, персонал, обучение, оборудование и другие сопутствующие расходы. Точные цифры станут известны, когда закупка будет завершена. Я могу сказать, что это сумма достигает сотен миллионов евро", - добавил Певкур.

Система ПВО закупается совместно с Латвией, с которой в прошлом году было подписан протокол о намерениях по коллективным закупкам.

По словам Певкура, "с точки зрения региональной безопасности важно, чтобы системы двух стран были бы совместимы, это позволит лучше организовать противовоздушную оборону, сэкономить деньги, наладить совместное обучение, организовать поставки и логистику".

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Страны
Латвия
Эстония
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