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Военное обозрение

Экипаж Ка-52: Ликвидированную живую силу противника даже не считаем

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Источник изображения: topwar.ru

Разведывательно-ударные вертолеты Ка-52 «Аллигатор» зарекомендовали себя как высокоэффективная боевая машина, способная поражать практически любые цели на земле и в воздухе вне зависимости от времени суток и погодных условий. Особенно очевидным это стало в ходе спецоперации на Украине. Так, автор канала Fighterbomber приводит в качестве примера работу неполной эскадрильи «Аллигаторов», которые с начала СВО уничтожили 45 танков, 26 боевых машин, 6 бронированных автомобилей, 2 ЗРК, 6 артустановок, 7 минометных и 3 пулеметных расчетов. Плюс к этому различные склады. Как говорят летчики, «ликвидированную живую силу противника никто даже не считает».

Только за прошедшие три дня группа охотников из трех Ка-52 уничтожила 17 танков противника. Профессионализм летчиков позволяет не только точно поражать любые цели, но и грамотно уходить от ответных обстрелов. Потери «Аллигаторов» с начала спецоперации минимальны, что достигается в том числе благодаря системе защиты Л-370В52 семейства «Витебск», которая автоматически обнаруживает облучение лазера, радиолокатора, пуск ракеты и в том же режиме активирует применение пассивных помех, отстреливая дипольные отражатели или тепловые ловушки.

Тактика работы боевых вертолетов отработана до мелочей, ее уже можно считать классической. К цели они буквально подбираются идя на сверхмалых высотах, в том числе в 5 метрах от поверхности, вне зависимости от рельефа местности. Как рассказывают летчики, иногда задевают кроны деревьев. Это делает машину практически незаметной для средств обнаружения противника.

Когда наша «птичка» видит цель, — подскакиваем на высоту 50-70 метров, наносим удар и уходим. Враг даже не видит, откуда мы стреляли

— рассказал один из пилотов Ка-52.

Во время боевых вылетов «Аллигаторы» сопровождают многоцелевые транспортные вертолеты Ми-8. Во время атаки транспортники держатся поодаль, чтобы в случае, если «Аллигатор» всё же будет поражён, оперативно эвакуировать экипаж. К слову, еще в самом начале боевых действий на Украине пилоты Ка-52 впервые в мире катапультировались из подбитого вертолета. На земле они тут же вступили в бой с противником и продержались до прихода эвакуационной группы.

Именно экипажи Ка-52 совсем недавно предотвратили высадку очередного десанта в районе Запорожской АЭС. Тогда они находились в воздухе на боевом задании, и получили приказ пресечь попытку форсирования Днепра вражеской ДРГ на баржах. Авиагруппа подполковника Даниила была одной из первых, кто прилетел в район ЗАЭС. Экипаж обнаружил баржу на расстоянии 15 км, по ней были выпущены две управляемые ракеты «Вихрь». В результате точного попадания в нос и корму баржа затонула. Попытка диверсии на атомной станции была пресечена.

Вот так выглядит боевая работа Ка-52, которые успешно поразили цели, и отстрелив тепловые ловушки, буквально на месте развернулись, чтобы уйти от возможных ударов.

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Материал размещён правообладателем в открытом доступе
  • В новости упоминаются
Страны
Дания
Украина
Продукция
Витебск РЭБ
Ка-52
Ми-8
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