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Интерфакс-АВН

Северный флот провел учения сил ПВО в Арктике

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Российская военная база Северный Клевер в Арктике
Российская военная база Северный Клевер в Арктике.
Источник изображения: Фото: TASS/AP/Vladimir Isachenkov

Москва. 17 сентября. ИНТЕРФАКС - Северный флот провел учения с дислоцированным на Новой Земле полком ПВО, оснащенным зенитными ракетными системами С-400, сообщили в пресс-службе флота.

"С полком противовоздушной обороны Северного флота, дислоцируемым на архипелаге Новая Земля, проведено тактическое учение по охране государственной границы в воздушном пространстве Арктики", - сообщили в пресс-службе.

"В ходе выполнения учебной задачи боевые расчёты зенитной ракетной системы С-400 провели комплекс мероприятий по радиолокационной разведке, сопровождению целей условного противника, проведен противовоздушный бой с имитированными пусками зенитных управляемых ракет. Средства объективного контроля подтвердили, что все воздушные цели были успешно поражены", - говорится в сообщении.

Роль условного противника выполнили корабельные истребители Су-33 и МиГ-29К армии ВВС и ПВО Северного флота.

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Страны
Россия
Продукция
МиГ-29К
С-400 Триумф
Су-33
Проекты
Арктика
Военные учения
СФ
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