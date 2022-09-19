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Интерфакс-АВН

Минобороны РФ сообщило об учениях с МБР "Ярс" в Свердловской области

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Мобильный ракетный комплекс РС-24 "Ярс"
Мобильный ракетный комплекс РС-24 "Ярс".
Источник изображения: © Ольга Балашова/Минобороны России

Москва. 17 сентября. ИНТЕРФАКС - Части РВСН провели учение с мобильными установками межконтинентальных баллистических (МБР) ракет "Ярс" в Свердловской области, сообщили в Минобороны РФ.

"Стратегические ракетчики в рамках плановых учений в Свердловской области отрабатывают маневренные действия ПГРК "Ярс" на маршрутах боевого патрулирования", - говорится в сообщении.

По данным министерства, подразделения РВСН на учениях отрабатывают "вопросы вывода ракетных комплексов ПГРК "Ярс" на полевые позиции, совершения маршей протяженностью до 100 километров, рассредоточения агрегатов со сменой полевых позиций, их инженерного оборудования, организации маскировки и боевого охранения".

В частности, будут отработаны процессы "обнаружения, блокировки и уничтожение условных "диверсантов" с использованием боевых противодиверсионных машин "Тайфун-М", оснащенных беспилотными летательными аппаратами".

"При совершении интенсивных маневренных действий колонна ПГРК "Ярс" преодолела зараженный участок местности. Подразделения радиационной, химической и биологической (РХБ) защиты с помощью универсальных тепловых машин УТМ-80М провели специальную обработку крупногабаритной техники, включая автономные пусковые установки", - отмечается в сообщении.

РВСН - род войск Вооруженных сил РФ, главный компонент ее стратегических ядерных сил. РВСН предназначены для ядерного сдерживания возможной агрессии.

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