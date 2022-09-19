На Запорожье предложили предоставить сотрудникам ВГА оружие для самообороны

Как заявил председатель движения "Мы вместе с Россией" Владимир Рогов, также необходимо обеспечить систему видеонаблюдения и распознавания лиц, в частности в местах массового скопления людей

МОСКВА, 17 сентября. /ТАСС/. Сотрудники военно-гражданских администраций (ВГА) на освобожденных территориях должны быть вооружены в условиях, когда Киев перешел к террористической тактике. Об этом в субботу заявил председатель движения "Мы вместе с Россией" Владимир Рогов.

"Надо обязательно вооружить госслужащих ВГА. Здесь люди должны за себя постоять, у них нет личной охраны. Их обстреливают и взрывают по одному. Кто будем заниматься налаживанием мирной жизни, кто будет идти на госслужбу, прекрасно понимая, что долго там не проживет?" - сказал он в эфире радиостанции "Комсомольская правда".

По его словам, также необходимо обеспечить систему видеонаблюдения и распознавания лиц, в частности в местах массового скопления людей. Также Рогов считает необходимым ввести смертную казнь на этих территориях, чтобы террористы не ощущали своей безнаказанности.

В пятницу ВСУ нанесли ракетный удар по зданию военно-гражданской администрации Херсонской области, когда там шло совещание. Погибли три человека, еще 13 получили ранения. В Бердянске Запорожской области в пятницу были убиты замглавы администрации города по вопросам ЖКХ Олег Бойко и его супруга Людмила, возглавлявшая городскую территориальную избирательную комиссию по проведению референдума.