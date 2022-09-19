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Интерфакс-АВН

Минобороны Азербайджана опубликовало имена 79 погибших в боестолкновениях на границе с Арменией военнослужащих

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Минобороны Азербайджана
Минобороны Азербайджана.
Источник изображения: Минобороны Азербайджана

Ранения получили 282 военнослужащих

Баку. 17 сентября. ИНТЕРФАКС-АЗЕРБАЙДЖАН - Министерство обороны Азербайджана опубликовало обновленный список имен военнослужащих, погибших на границе с Арменией 12-14 сентября, в нем указаны 79 фамилий.

Ранее Минобороны Азербайджана сообщало о гибели 77 военнослужащих в результате боестолкновений с ВС Армении на границе.

В списке имена 14 офицеров, 22 прапорщиков и сержантов, 43 солдат.

Позже оборонное ведомство сообщило о количестве раненых в вооруженном конфликте на границе двух стран 12-14 сентября.

"282 военнослужащих Вооруженных сил Азербайджанской Республики получили ранения и телесные повреждения различной степени тяжести при предотвращении широкомасштабной провокации вооруженных сил Армении", - говорится в сообщении военного ведомства.

В нем отмечается, что из 282 раненых в ряды армии после оказания первой медицинской помощи вернулись 43 человека, состояние 115 человек оценивается как удовлетворительное, 103 человек - как среднетяжелое, 21 человека - как тяжелое.

В Минобороны Азербайджана сообщили, что помимо военных, ранены двое мирных жителей. Согласно военному ведомству, один из них после оказания первой медицинской помощи был выписан домой, состояние второго оценивается как среднетяжелое.

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Страны
Азербайджан
Армения
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