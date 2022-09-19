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ТАСС

Начштаба обороны Великобритании считает, что конфликт на Украине далек от завершения

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Тони Радакин
Тони Радакин.
Источник изображения: translated.turbopages.org

Тони Радакин назвал "крайне важными" успехи ВСУ, так как они повышают боевой дух украинской стороны

ЛОНДОН, 17 сентября. /ТАСС/. Конфликт на Украине еще далек от завершения и ожесточенное противостояние сторон будет продолжаться. С таким прогнозом в опубликованном в субботу интервью газете The Times выступил начальник штаба обороны ВС Великобритании адмирал Тони Радакин.

"Все еще предстоит крайне сложное противостояние, которое будет продолжаться еще какое-то время", - сказал Радакин, отвечая на вопрос о том, как может развиваться ситуация на фронте после того, как в Харьковской области за последние дни ряд городов перешел под контроль Киева.

При этом он назвал "крайне важными" успехи ВСУ, так как они повышают боевой дух украинской стороны. Издание указывает, что ни Радакин, ни другие официальные лица в Великобритании не отвечают на вопросы о том, какую роль Лондон и его партнеры сыграли в планировании украинского контрнаступления.

На прошлой неделе Радакин вместе с главой Минобороны королевства Беном Уоллесом приняли участие в заседании Контактной группы по обороне Украины, которое прошло на авиабазе Рамштайн в Германии. Основной среди обсуждавшихся тем было планирование дальнейшего оказания военной помощи Киеву. По словам Радакина, западные страны "укрепляют политические, дипломатические, экономические и военные связи", чтобы "гарантировать поражение" РФ. 

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Страны
Великобритания
Германия
Россия
Украина
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