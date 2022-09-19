Американский генерал призвал готовиться к «распаду России»

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Бывший командующий войсками США в Европе генерал Бен Ходжес «заглянул в будущее» и заявил о якобы итоговом поражение российской армии на Украине, кризис действующей власти, отставку или свержение президента Владимира Путина и, как следствие, развал Российской Федерации на удельные государства. С мрачными прогнозами генерал выступил в статье на страницах британского издания The Daily Telegraph, которую озаглавил соответственно: «Готовимся к распаду России».

Выявленные слабости Владимира Путина настолько серьезны, что мы можем стать свидетелями начала конца не только его режима, но и самой Российской Федерации

— предрек американский генерал, которому стоит напомнить, что на его родине собственного президента уже прозвали «сонным Джо» и в открытую обсуждают его неадекватность.

Ходжес рассказал, на чем основываются его мрачные для будущего РФ прогнозы, выделив три, как он считает, ключевых предпосылки, которые неминуемо приведут к исполнению придуманного им фатального сценария.

Первое. Разрушение доверия к российской армии в связи с неудачами на украинском фронте. Генерал не уточнил, о каких именно неудачах идет речь. Видимо, подразумевается локальный успех ВСУ на участке фронта на Харьковском направлении. В этот же аргумент Ходжес зачем-то подтянул мнение о том, что «русские массово избегают призыва в армию, что приводит к непропорциональному набору среди этнических меньшинств из Чечни». Сей аргумент видимо возник из того, что на Западе часто слышат об успехах чеченского спецназа, состоящего из добровольцев, которые вступают в спецподразделение «Ахмат» из разных регионов России и он, по сути, давно уже стал многонациональным.

Второе. Генерал уверен, что западные санкции обязательно и неминуемо разрушат российскую экономику, так как «слишком велики, чтобы поддерживать 144-миллионное население». Ясновидящему генералу следовало бы внимательнее почитать западную прессу, в которой эксперты, в том числе американские, уже пришли к консенсусу, что антироссийские санкции пока что вредят в большей степени тем странам, которые их активно вводят.

Последнее. Генерал Ходжес подчеркивает, что площадь России в 70 раз больше площади Великобритании и имеет вдвое больше жителей. Это затрудняет поддержание социальной солидарности и единообразного взгляда на войну, что вызывает недоверие к власти. Спорить с этим не имеет смысла. Достаточно привести данные последнего опроса ВЦИОМ, согласно которому 70% россиян из всех регионов страны «скорее поддерживают» проведение специальной военной операции России на Украине и только 18% — «скорее не поддерживают». Еще генералу не мешало бы напомнить, насколько «консолидировано» общество в США и Европе по отношению к тамошним руководителям государств и проводимой ими политики, в том числе в отношении России. Да и в Соединенном Королевстве не все хорошо с сепаратизмом той же Шотландии.

Далее американский генерал подчеркивает, что необходимо подготовиться к возможному концу России. Для этого необходимо «задавать сложные вопросы» уже сейчас, чтобы не удивляться развитию ситуации в будущем. Особенно с учетом того, что Россия является крупной ядерной державой.

Спорить с американским генералом не имеет смысла, пусть живет в своих мечтах. Достаточно привести слова российского президента Владимира Путина, который на пресс-конференции после саммита ШОС в Самарканде сказал следующее:

На протяжении десятилетий в западных странах постоянно культивировалась идея развала и Советского Союза, и исторической России, и России как таковой. Не дождутся этого! Пускай сами там свои задачи решают, как считают нужным.

За более чем тысячелетнюю историю кто только не мечтал и не стремился развалить Россию. Не вышло тогда, не получится и сейчас. Недаром даже самый ярый антироссийский идеолог Збигнев Бжезинский, который даже «разделил» на конкретные части всю территорию России, позже изменил свою позицию, «полагая, что Россию лучше сохранить как антипод Китаю и использовать ее как инструмент в борьбе с Китаем» (цитата из выступления Владимира Путина в Самарканде).

И здесь тоже не срослось: Россия сближается с Китаем, в то время как США всё более теряют рычаги управления этим процессом, по сути, обрекая себя и весь коллективный Запад на самоизоляцию от остального мира.