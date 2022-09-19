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Интерфакс-АВН

В ОДКБ выступают за решение конфликта на киргизско-таджикской границе дипломатическим путем

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Военные учения ОДКБ "Рубеж-2021" в Киргизии
Военные учения ОДКБ "Рубеж-2021" в Киргизии.
Источник изображения: © РИА Новости / Константин Михальчевский

Москва. 17 сентября. ИНТЕРФАКС - В ОДКБ внимательно следят за ситуацией на киргизско-таджикской границе, выступают за решение конфликта путем переговоров, заявили в секретариате организации.

"Приветствуем прекращение огня и начавшиеся переговоры между пограничными службами Кыргызстана и Таджикистана. Уверены, что будут найдены взаимоприемлемые пути, чтобы урегулировать этот сложный пограничный вопрос, снизить напряженность и не допустить эскалации конфликта. Считаем применение силы неприемлемым. Для урегулирования противоречий должны использоваться исключительно политико-дипломатические методы", - говорится в заявлении.

"В Секретариате ОДКБ внимательно следят за ситуацией и надеются, что установившееся сейчас перемирие будет долгосрочным и устойчивым. Конфликт необходимо урегулировать исключительно за столом переговоров мирным путем, невозможно больше допускать гибель людей", - отмечается в сообщении.

Конфликт на киргизско-таджикской границе с применением оружия начался 14 сентября. Сообщалось, что перестрелки между военнослужащими двух стран произошли в трех местах в Баткенском районе одноименной области Киргизии.

По данным киргизской погранслужбы, в пятницу в 06:00 (03:00 мск) таджикская сторона начала обстрел киргизских пограничных нарядов.

По данным Минздрава Киргизии, в результате вооруженных столкновений погибли 24 человека. В организации здравоохранения поступили 103 пострадавших, получивших, в основном, осколочные и огнестрельные ранения. В МЧС республики сообщили, что из зоны конфликта эвакуированы более 136 тысяч граждан.

МИД Киргизии выразил протест Таджикистану. В пятницу с участием президента Киргизии Садыра Жапарова прошло экстренное заседание Совета безопасности республики, по итогам которого глава государства поручил соответствующим структурам обеспечить безопасность жителей приграничных с Таджикистаном районов.

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Таджикистан
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