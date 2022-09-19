Украинцы подчинились Западу. И заложили будущее своих детей

Вашингтон прикрывается Украиной

Украина сама себе копает яму, пишет Rebelión. Рано или поздно настанет момент, когда придется расплачиваться за военную помощь, но сделать это будет невозможно. Для покрытия долга от Киева потребуют предоставить территорию страны в распоряжение Запада, уверен автор.

Пабло Хофре Леаль (PabloJofré Leal)

После госпереворота в феврале 2014 года, который ознаменовал победу ультраправых сил, поддерживающих Вашингтон и НАТО, Украина стала дестабилизирующим элементом в регионе и основным инструментом политики максимального давления на Россию.

Таким образом, Украина превратилась в инструмент американских властей, с помощью которого те пытаются добиться своих целей по сохранению господства в торговой, финансовой и военной областях. Но такие страны, как Россия и Китай, а также другие развивающиеся державы, вроде Ирана, ставят под сомнение американскую гегемонию. Западные державы — сами США, Франция, Великобритания и Германия — хотят подчинить себе Россию, и для этого заставляют её взвалить на себя ношу военных действий, от которых выигрывают не граждане, а только огромные военно-промышленные корпорации.

Европа тем временем вмешивается в конфликт с неизвестными последствиями. Зима наступает на регион семимильными шагами, и перспектива падения экономики уже не кажется такой отдалённой по мере сокращения импорта нефти и газа, 40% которого приходится на Россию, и 20% — на страны Магриба и Персидского залива. В условиях неопределённости и санкций против Москвы больше всего страдают обычные люди, народы и самые уязвимые секторы социальных групп. Европейские страны ощущают на себе тяжесть инфляции, стремительный рост цен на топливо, а также сталкиваются с народными протестами, которые пока находятся на начальной стадии, но взрыв общественного недовольства может произойти в любой момент. Добавим к этому влияние конфликта на экспорт зерна и углеводородов в остальные страны и рост цен на мировом уровне.

С пятого по восьмое сентября во Владивостоке состоялся седьмой Восточный экономический форум с участием представителей десятков стран. Мероприятие в этот раз прошло под лозунгом "На пути к многополярному миру". Россия и её китайские партнёры пытаются противостоять вызовам Запада в международной геополитике. Темой обсуждений в этот раз было развитие глобального делового сотрудничества в условиях западных санкций. По словам российского президента Владимира Путина, "как бы ни хотелось кому-то изолировать Россию, сделать это, как мы и всегда об этом говорили, невозможно. Достаточно просто посмотреть на карту". "Западные страны стремятся сохранить прежний, выгодный только им мировой порядок, заставить всех жить по пресловутым 'правилам', которые сами же выдумали, сами и регулярно нарушают, постоянно меняют под себя (…). Отрыв западных элит от интересов своих собственных граждан увеличивается. Так, достигнутый уровень промышленного развития Европы, качество жизни людей, социально-экономическая стабильность – всё это бросается в топку санкционной печи", – заявил президент.

В данный момент западные страны, особенно европейские, находятся под огромным давлением и страдают от экономических последствий политики, осуществляемой по требованию США. Санкционная политика в отношении России возобладала над интересами народов. США навязывают торговлю оружием, Киев заваливают устаревшей техникой и вынуждают заложить собственную экономику ради очередных заказов и поставок вооружения. Американцы и самые влиятельные европейские союзники пока снабжают Украину оружием, но рано или поздно настанет момент, когда ей придётся расплачиваться и соглашаться на крайне невыгодные условия.

Украинцам как обществу придётся расплачиваться собственным будущим, жертвовать обновлением арсеналов и одновременно наблюдать за вопиющей коррупцией, которая не чужда правительству президента Владимира Зеленского. Киеву бесплатно предложили вооружение для того, чтобы в скором времени он начал платить за его обслуживание и модернизацию. Это неизбежно приведёт к тому, что нужно будет покупать современное оружие, обновлять арсенал и так далее до бесконечности. Американское агентство Bloomberg уже сообщало, что Украина заложила свои активы в качестве платы за помощь иностранных советников, наёмников, служб и за военно-техническую поддержку, а также за программное обеспечение, которое делает страну зависимой от западной промышленности и мешает ей развивать свою собственную. В это же время страна всё больше увязает в долгах, а Запад порабощает её политические группы и общество.

Bloombergтакже сообщил, что Вашингтон уже передал Киеву треть своего арсенала противотанковых ракетных комплексов "Джавелин" и четверть переносных зенитно-ракетных комплексов "Стингер"… При этом Пентагон выразил беспокойство по поводу цепочки поставок: "Ослабление цепочки поставок Минобороны ставит под угрозу не только помощь Украине, но и возможности США реагировать на будущие кризисы, включая возможный конфликт из-за Тайваня, армия которого зависит от американской техники".

Подчинившись Западу, Украина заложила будущее следующих поколений. Об этом свидетельствует тот факт, что американский президент Джо Байден подписал закон о "ленд-лизе" — программе займа, которая осуществлялась в годы Второй мировой войны и заключается в обеспечении военных поставок в кредит. То есть в будущем нужно будет расплатиться за помощь, которую оказывают сейчас в виде поставки вооружения и военной поддержки в различных областях, а американская администрация при этом будет освобождена от бюрократических и разрешительных процедур. Есть риск, что это может привести к коррупции и контрабанде оружия. "Закон о ленд-лизе в защиту демократии на Украине" был принят ещё в мае. По расчётам, этот закон позволит одолжить Киеву около ста миллиардов долларов, из которых 40% страна уже в различной форме получила.

Репрессированная украинская оппозиция предупредила о катастрофических последствиях подчинения США и Европе политиков, придерживающихся ультранационалистических взглядов, — которых, как ни парадоксально, и националистами не назовёшь. Таким образом создаётся угроза суверенитету Украины, а это значит, что для покрытия долга, расплатиться за который будет невозможно, от шайки украинских политиков потребуют предоставить в распоряжение американских и натовских войск территорию своей страны. США и НАТО построят там десятки военных баз, как это уже было в Германии после Второй мировой войны, и будут сдавать их в аренду на совершенно невыгодных условиях. Одновременно они будут вкладывать в страну, что на деле будет означать приватизацию украинских энергетических компаний, доступ к пищевой промышленности и реализацию серьёзных проектов в сфере энергетики, инфраструктуры и торговли на особых условиях. Украина сама себе копает яму. Она станет основным прикрытием Вашингтона в Европе и инструментом для продвижения интересов американских лобби из энергетического и военно-промышленного секторов.