Россия и Китай заявили о готовности вылечить мир от "западной болезни"

Встреча лидеров Китая и России привносит элемент стабильности в этот беспорядочный мир

Америка не оставляет попыток рассорить Россию и Китай, однако их сотрудничество "незыблемо, как гора", пишет "Хуаньцю шибао". Москва и Пекин продолжают его укреплять. Так на встрече в Самарканде в рамках саммита ШОС они заявили о противостоянии "политическому вирусу Запада".

15 сентября председатель КНР Си Цзиньпин провел встречу с президентом России Владимиром Путиным в Самарканде. В ходе беседы они обменялись мнениями по поводу отношений двух стран и некоторых международных и региональных вопросов, представляющих для них интерес. Двусторонние встречи этих лидеров уже стали устоявшейся практикой на полях саммита Шанхайской организации сотрудничества (ШОС). Регулярная личная коммуникация имеет важное значение не только для устойчивого развития китайско-российских отношений, но и для мира и стабильности в регионе.

Встреча, как и всегда, прошла в позитивной и дружеской атмосфере. Председатель Си отметил, что с этого года стратегические связи Китая и России приобрели чрезвычайную эффективность. Пекин выразил готовность оказывать Москве решительную поддержку в сферах, касающихся основных интересов сторон. Он стремится углубить практическое сотрудничество государств в областях торговли, сельского хозяйства, двусторонних связей.

В свою очередь Путин заявил, что сегодня в мире происходит много изменений. Единственной константой является дружба и взаимное доверие между Россией и Китаем. В условиях нынешнего роста неопределенности на международной арене их незыблемые, как горы, отношения всеобъемлющего партнерства и стратегического взаимодействия в новую эпоху не отклонились от первоначального курса, а задаваемый ими импульс не затух.

Китай и Россия — крупнейшие соседи друг для друга, они постоянные члены Совета Безопасности ООН и развивающиеся державы. Протяженность их совместной границы составляет более четырех тысяч километров. Их партнерское взаимодействие основано на принципах "неприсоединения, неконфронтации и ненацеливания на третьи стороны", но при этом оба государства не переставали подвергаться внешнему давлению и провокациям. Особенно после начала конфликта на Украине — тогда Соединенные Штаты отбросили всякое притворство и перешли к открытым угрозам, очерняя нормальное и законное сотрудничество между Китаем и Россией в глазах общественности. Такое нечасто встречается в истории международных отношений.

К счастью, и Пекин, и Москва обладают стратегической решимостью и независимым потенциалом. Их партнерством движет мощная сила, оно не поменяет курс из-за резких сдвигов международного ландшафта или давления со стороны третьих лиц, оно до конца будут сохранять свою логику и ритм. В частности, лидеры обеих стран поддерживают тесные контакты, ведут стратегическую коммуникацию и следят за тем, чтобы двустороннее взаимодействие двигалось в правильном направлении. Суверенная ценность китайско-российского сотрудничества заключается не только в обобщении исторического опыта, но прокладывании нового пути в международных отношениях.

Между ними не может быть раскола или конфронтации, которых с нетерпением ожидает и всеми силами продвигает Запад. В то же время они не планируют создавать так называемый "антиамериканский союз". Два государства объединились, чтобы противостоять политическому вирусу Запада и бороться с гегемонизмом. Это голоса справедливости независимых стран, находящихся в тяжелой международной обстановке, и они совершенно отличаются от западного представления об "антиамериканском союзе". Из-за своей темной логики США и Европа отчаянно пытаются "разлучить" Китай и Россию, надеясь "разбить врага поодиночке"; и в то же время они насильно "связывают" две державы вместе, чтобы наносить по ним концентрированные удары. Однако, как бы они ни старались, Пекин и Москва всегда крепко придерживались одного верного курса — "партнерство, а не альянс".

Именно этот выбор превратил мир и сотрудничество в мощную инерционную силу, которая сегодня приобрела особое глобальное значение. Тем, кто тревожится или даже боится ее, следует образумиться и спросить у самих себя о причине, вместо того чтобы бросить всю силу и энергию на поливание других грязной водой. Мировое сообщество ясно видит, что в последние годы Америка укрепила альянс "Пять глаз" (Альянс спецслужб США, Великобритании, Канады, Австралии и Новой Зеландии. — Прим. ИноСМИ.), продвигала "четырехсторонний механизм", придумала "трехстороннее партнерство в сфере безопасности" и даже попыталась создать "Индо-Тихоокеанское партнерство" — вариант азиатского НАТО. Штаты — это самая большая разрушительная сила в международной системе, ядром которой является Организация Объединенных Наций. Вспышка конфликта на Украине по своей сути является следствием неспособности западного военно-политического блока выстроить правильные равноправные отношения с крупнейшими региональными державами.

Учитывая обстоятельства, представьте себе, что бы произошло, не будь в международном сообществе достаточно мощной силы, способной таким же образом отстаивать мир и стабильность, вмешиваться, уравновешивать, поддерживать и даже корректировать направление многостороннего сотрудничества. Будущее такого мира, вероятно, было бы очень трагичным: украинский конфликт не разрешился бы никогда, в других местах вспыхнули бы новые потенциальные кризисы. Китай, как и многие другие страны, хочет этого избежать. С определенной точки зрения, именно это причина, по которой встреча глав государств Китая и России столь значима. Как отметил Си Цзиньпин, играть ведущую роль и поддерживать стабильность в беспорядочном мире — это ответственность крупной державы.

Автор: Чжао Цзяньдун (赵建东)