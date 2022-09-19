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ТАСС

Politico: Франция может проводить "специализированную подготовку" украинских солдат

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Источник изображения: AP Photo/Jean-Francois Badias

Она заключается в обучении использованию самоходных артиллерийских установок "Цезарь", пишет издание

ПАРИЖ, 17 сентября. /ТАСС/. Париж, хотя и не участвует в массовой военной подготовке украинских солдат, может однако проводить их "специализированное обучение", не афишируя данную информацию. Об этом в пятницу сообщило издание Politico со ссылкой на помощника министра вооруженных сил Франции.

"Великобритания решила заниматься базовой подготовкой солдат. Мы проводим более специализированное обучение, - сказал он. - Мы не намерены раскрывать информацию о всех своих действиях".

Помощник министра сообщил, что, по официальным данным ведомства, Париж подготовил 40 украинских военных, сконцентрировавшись на обучении использованию самоходных артиллерийских установок "Цезарь".

11 сентября глава МИД Украины Дмитрий Кулеба заявил, что Франция должна расширить поставки оружия Киеву. Ранее французский президент Эмманюэль Макрон сообщил о решении поставить на Украину 18 самоходных гаубиц "Цезарь". При этом, по данным СМИ, в общей сложности к началу конфликта у Франции было 76 таких орудий.

24 февраля президент РФ Владимир Путин объявил о проведении специальной военной операции на Украине в ответ на просьбу руководителей республик Донбасса о помощи. После этого США, ЕС, Великобритания, а также ряд других государств ввели санкции против российских физических и юридических лиц и активизировали поставки вооружений Киеву. 

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