Байден пригрозил РФ международными последствиями при применении ядерного оружия на Украине

Президент США не ответил на вопрос журналистов о конкретных действиях Вашингтона

ВАШИНГТОН, 17 сентября. /ТАСС/. Президент США Джо Байден предупредил, что в случае применения химического или тактического ядерного оружия на Украине России грозят международные последствия. Выдержки из его интервью телекомпании CBS с соответствующим заявлением были обнародованы в пятницу.

Американского лидера спросили, что бы он сказал президенту России Владимиру Путину, "если бы он рассматривал возможность применения химического или тактического ядерного оружия" на Украине. "Не надо. Вы измените облик войны, как ничто со времен Второй мировой войны", - ответил Байден.

Тогда журналист спросил его, каковы будут последствия возможного применения РФ химического или тактического ядерного оружия на Украине, какова будет реакция США. "Вы думаете, что я бы сказал вам, если бы точно знал, как это будет. Конечно, я не скажу вам. Это будет иметь последствия. Они станут в мире большими изгоями, чем когда-либо. И в зависимости от масштабов того, что они сделают, будет зависеть, какой будет [наш] ответ", - утверждал глава Белого дома.

В прошлом месяце начальник отдела департамента по вопросам нераспространения и контроля над вооружениями МИД РФ Александр Трофимов отверг "абсолютно беспочвенные, оторванные от реальности и неприемлемые спекуляции насчет того, что в России якобы угрожают применением ядерного оружия, в частности на Украине". Он не исключил, что "это делается специально с целью нагнетания антироссийской истерии". Как напомнил дипломат, Россия допускает "ядерное реагирование исключительно в ответ на агрессию с применением оружия массового уничтожения либо в ответ на агрессию с применением обычных вооружений, когда под угрозу поставлено само существование государства". Трофимов добавил, что "ни один из этих гипотетических сценариев не имеет отношения к ситуации на Украине". Как подчеркнул представитель РФ, Москва считает одной из важнейших задач "сохранение всеми странами "ядерной пятерки" приверженности постулату о недопущении ядерной войны, подтвержденному ими в январском совместном заявлении на высшем уровне".

Путин объявил 24 февраля о проведении специальной военной операции на Украине в связи с просьбой руководителей республик Донбасса о помощи. Он подчеркнул, что в планы Москвы не входит оккупация украинских территорий, а целями являются демилитаризация и денацификация страны. Запад в ответ на решение России начал поэтапно вводить против нее многочисленные и масштабные санкции. Наряду с этим западные государства приступили к поставкам оружия и военной техники Киеву на суммы, исчисляемые на данном этапе десятками миллиардов долларов. Ряд западных политических деятелей признал, что речь идет, по сути, об экономической войне против России. Как констатировал 16 марта Путин, санкционная политика Запада в отношении Москвы имеет все признаки агрессии. Он указал, что политика сдерживания России является долгосрочной стратегией Запада.