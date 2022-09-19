Сломить волю населения: в 1991 году ВВС США по-настоящему лишили Ирак тока

Разрушение иракской инфраструктуры в ходе войны в Персидском заливе

Предлагаем вашему вниманию доклад-расследование сайта Aldelis.net о последствиях проводившихся США бомбардировок Ирака в ходе первой войны в Персидском Заливе (1991). Войска Запада так и не вошли тогда в Ирак, но авиация НАТО вернула страну в 1920 год: не работали холодильники, не было света, прекратилось хлорирование воды. А теперь эти люди учат нас "обычаям войны".

Безжалостные бомбардировки гражданских объектов в Ираке в ходе войны в Персидском заливе усилили воздействие введенных ранее санкций и оставили после себя огромные разрушения, ликвидировать которые Багдаду не позволили.

Видимо, госсекретарь США Джеймс Бейкер предупредил заместителя премьер-министра Ирака Тарика Азиза на встрече в Женеве 9 января 1991 года, то есть до начала войны, что его страна вернется в доиндустриальное состояние, если не выведет свои войска из Кувейта. Эта угроза была во многом исполнена систематическими бомбардировками иракской инфраструктуры и экономических объектов.

В докладе американского правительства под названием "Крылатые ракеты. Надежный потенциал" определены пять основных категорий целей, "включенных в план нападения на Ирак". Это пункты управления, промышленные предприятия, инфраструктура и войска. Есть также пункт об ударах, призванных сломить "волю населения". Далее в этом документе говорится: "Удары по таким объектам, как пункты вещания телевизионных каналов и радиостанции, а также электростанции и распределительные сети ослабят волю гражданского населения (курсив автора).

Удары по гражданской инфраструктуре и "воле населения" запрещены нормами международного гуманитарного права и являются военным преступлением. Если "ослабление воли гражданского населения" было одной из целей бомбовых ударов по электростанциям и распределительным сетям, то США наверняка преследовали ту же самую цель, что и после войны в Персидском заливе, когда упорно отказывались дать Ираку возможность отремонтировать эти объекты.

1. Полное разрушение гражданской инфраструктуры Ирака

Публично руководство США и их союзников отвергало наличие у него намерений нанести ущерб гражданскому населения и гражданским объектам. Однако их вооруженные силы наносили удары, выводили из строя, разрушали и причиняли ущерб крупным объектам гражданской инфраструктуры на всей территории Ирака. Среди прочего, было разрушено большинство электростанций и линий электропередачи, плотины различного назначения, нефтеперерабатывающие заводы, пищевые предприятия, склады продовольствия и семян, мелькомбинаты, один молокозавод, сахарные заводы, фабрика по производству шприцев, системы связи, ирригационные сооружения, городские системы водоснабжения и канализации. Пострадал даже завод по производству вакцин для животных. И, конечно же, бомбы не пощадили гражданские автомашины, автомобильные и железные дороги, аэропорты, мосты, а также многочисленные промышленные, коммерческие, образовательные, религиозные и культурные объекты.

Оценки ущерба от бомбардировок 1991 года очень разные. Минимальную оценку дало в 1991 году ЦРУ, назвав сумму в 30 миллиардов долларов. Но более реалистичная оценка составляет 200 миллиардов долларов.

2. Разрушение электроэнергетической системы

Более 90 процентов мощностей иракской электроэнергетики было выведено из строя уже в первые часы войны. Сюда входят 11 крупных электростанций и 119 подстанций. Если в декабре 1990 года действующие генерирующие мощности составляли 9 000 мегаватт, то к марту 1991 году они были уменьшены до 340 мегаватт. Очевидно, Соединенные Штаты использовали специальное оружие, созданное для уничтожения объектов электроэнергетики, в данном случае иракской. Офицеры ВВС США признавали, что удары по иракской инфраструктуре (в том числе, по системе электроснабжения) имели отношение к попыткам "ускорить воздействие санкций", то есть, "ослабить волю" гражданского населения и подтолкнуть его к свержению Саддама Хусейна. Заместитель командующего ВВС США по вопросам стратегии, доктрины и планирования полковник Джон Уорден III (John A. Warden III) так объяснил смысл разрушения иракской электроэнергетики Бартону Геллману (Barton Gellman) из Washington Post:

Саддам Хусейн не может восстановить свое электроснабжение под ударами. Ему нужно, чтобы кто-то дал возможность восстановить нормальную жизнь. Так вот, если у поддержанной ООН коалиции есть политические цели, она может сказать: "Саддам, когда ты согласишься сделать то-то и то-то, мы позволим твоим людям починить электросеть". Это дает нам долговременные рычаги давления.

Геллман связался с военными аналитиками, и те посчитали, что на ремонт разрушенных трансформаторов и подстанций с помощью Запада уйдет около года, а вот для ремонта разрушенных американскими бомбовыми ударами главных машинных залов электростанций понадобится намного больше времени – пять лет.

Руководство Пентагона, с которым связался Геллман, отказалось дать письменные разъяснения о конкретном военном значении 28 объектов электроэнергетики в 1991 году. Один офицер, которому позвонил Геллман, сказал:

Люди говорят: "Вы что, не знали, что бомбовые удары окажут воздействие на водоснабжение и канализацию". Да знали мы это. А зачем, как вы думаете, мы тогда вводили санкции – чтобы выручить иракский народ? Нет. Мы наносили удары по инфраструктуре, чтобы усилить воздействие санкций и поскорее получить от них эффект.

Генерал-лейтенант Чарльз Хорнер (Charles A. Horner), осуществлявший общее командование авиационной кампанией, пытался скрыть вредоносные цели разрушения электроэнергетической инфраструктуры. Он объяснил Геллману, что "психологическое воздействие на простых иракцев, которые лишились света в своих домах" стало лишь побочным эффектом [уничтожения инфраструктуры].

Геллман сообщает и о других оправданиях действий по разрушению инфраструктуры. Одно из них – что гражданское население Ирака несет свою долю вины за вторжение Саддама в Ирак. "Значение слов "ни в чем не повинные люди" не до конца ясно", - сказал один высокопоставленный офицер ВВС, подчеркнувший, что многие иракцы поддержали вторжение в Кувейт. "Они там живут, и в конечном итоге народ каким-то образом влияет на происходящее в стране".

Другой офицер, сыгравший центральную роль в кампании авиаударов, отказался назвать свое имя и объяснил Геллману, что стратегические бомбовые удары наносились "по всем тем объектам, которые дают возможность нации выстоять".

"С уничтожением электростанций, НПЗ, основных нефтехранилищ и водоочистных сооружений все работающие на электричестве объекты перестали функционировать", - сказал он. По сути дела, были парализованы системы водоснабжения и канализации, а также другие зависящие от электричества жизненно важные службы. Также была серьезно повреждена работающая от электричества ирригационная система, необходимая для производства продовольствия в стране. Сразу же была разрушена система заморозки продуктов и лекарств. Это подтвердила группа из десяти американских медиков, которые в период с 27 апреля по 6 мая 1991 года посетили 11 крупных иракских городов и поселков, знакомясь с гуманитарной обстановкой. Отчет группы, опубликованный в "Медицинском журнале Новой Англии", подтверждает выводы, содержащиеся в докладе миссии Ахтисаари:

"Мы выявили страдания трагических масштабов. Как часто бывает, за действия других расплачиваются самые юные и самые незащищенные. Дети умирают от болезней, которые можно предотвратить, и от голода, который стал прямым результатом кризиса в Персидском заливе… Главным фактором, способствующим эпидемии передающихся через воду заболеваний, явно стало разрушение инфраструктуры подачи электроэнергии. Бомбардировки коалиции нанесли относительно небольшой прямой ущерб гражданскому населению, однако разрушение инфраструктуры вызвало страшные и долговременные последствия для здоровья людей.

Геллман пишет: "По словам аналитиков из Пентагона, через четыре месяца после окончания войны в заливе генерирующие мощности электроэнергетики Ирака были низведены до доиндустриального уровня, страна вернулась к 1920 году, когда еще не нашли широкого распространения холодильники, водоочистка и канализация".

3. Разрушение систем водоочистки и канализации

Журналист Эд Вуллиами (Ed Vulliamy) рассказал, как во время войны в Персидском заливе союзники разбомбили водоочистные сооружения в городе Басра. "Были уничтожены не только трансформаторы водоочистных установок, но и гигантские турбины японского производства, которые стало невозможно отремонтировать в условиях эмбарго". Имеются письменные свидетельства очевидцев уничтожения других объектов гидросистемы. Команда из Гарварда в сентябре 1991 года сообщала, что посетила два очистных канализационных сооружения, которые обслуживают Багдад. Оба прекратили работу в первые недели войны, лишившись электроэнергии. Один объект был позже разрушен бомбами союзников, и по состоянию на начало мая 1991 года продолжал сбрасывать неочищенные сточные воды в реку Тигр.

Кларк сообщал, что "четыре из семи крупных водонасосных станций в Ираке разрушены. Бомбы и ракеты попали в 31 муниципальный объект водоочистки и канализации. В одном только Багдаде было 20 таких попаданий. Сточные воды стекали в Тигр и растекались по улицам Багдада, увеличивая число смертей от заболеваний, передаваемых через воду".

Далее Кларк сообщает: "Водоочистные сооружения выведены из строя по всей стране. Те, что не были повреждены, не могут работать без электричества. На протяжении многих недель население Багдада набирало воду для питья ведрами в Тигре. При этом не было ни телевидения, ни радио, ни газет, которые могли бы предупредить его об опасности".

Профессор Томас Надь (Thomas J Nagy - венгерская фамилия, прим. ИноСМИ) основывает свои заключения на документе, подготовленном разведывательным управлением министерства обороны США и рассекреченном в 1995 году. Он утверждает, что Соединенные Штаты специально лишили Ирак возможности обеспечивать население питьевой водой. В докладе РУМО от 18 января 1991 года, который был озаглавлен "Уязвимости иракских систем водоочистки" и направлен в передовые командования союзных войск, представлен подробный технический отчет об иракских водоочистных сооружениях и даются детальные объяснения о том, какое воздействие можно оказать на Ирак и его население, если разрушить такие объекты и не дать их восстановить. О значении доклада РУМО мы подробно поговорим позднее.

4. Разрушение предприятий по производству хлора

В рассекреченном американском докладе сообщается об уничтожении предприятий по производству хлора, предположительно в результате бомбардировок союзников:

Восстановление мощностей по подготовке пригодной для питья воды в масштабах всей страны замедлено благодаря 1) разрушению мощностей по производству хлора и 2) большим финансовым затратам на восстановление разрушенных нефтехимических производств и необходимости импортировать продукты хлора из-за рубежа. Водоочистные системы и переносные генераторы, предоставленные в рамках гуманитарной помощи, в лучшем случае могут стать временной мерой. Министерство здравоохранения Ирака продолжает публиковать инструкции для населения о необходимости кипятить воду, доводить еду до полной готовности, а также хранить пищу и воду в чистых емкостях.

В июне 1991 года газета New York Times сообщила со ссылкой на иракские правительственные источники, что во время войны было повреждено шесть заводов по производству хлора. На одном был начат ремонт, и его удалось ввести в строй в короткие сроки, однако он мог обеспечить потребности Ирака в хлоре для водоочистки всего на 20 процентов.

5. Разрушение сети связи

Иракская системе телекоммуникаций была выведена из строя в первые дни войны в Персидском заливе. Миссия по выявлению фактов из Международного союза электросвязи (МСЭ), работавшая в Ираке в июне-июле 1991 года, сообщила: "400 000 из 900 000 иракских телефонных линий уничтожены. 14 центральных телефонных станций разрушены без возможности восстановления, а еще 13 выведены из строя на неопределенный срок". Чтобы не допустить распространения информации, новостей и предупреждений для населения, было уничтожено шесть беспроводных широковещательных станций, 12 телевизионных станций и пять радиостанций. Без электричества даже неповрежденные радиопередатчики и приемники оказались бесполезны.

6. Разрушение транспортной системы

В стране, которая строилась в основном по берегам двух больших рек, было повреждено и уничтожено 139 автомобильных и железнодорожных мостов, в том числе, 26 в одной только провинции Басра. Главные автомагистрали и прочие дороги подверглись бомбовым ударам, и их не дали восстановить. Кроме того, бомбовым ударам подверглись объекты по ремонту и обслуживанию дорог.

7. Разрушение сельскохозяйственной инфраструктуры

Среди разрушенных в ходе войны объектов был единственный в стране ветеринарный центр вакцинации, из-за чего домашние животные оказались незащищенными от болезней. Этот центр проинспектировала миссия бывшего финского президента Мартти Ахтисаари. Она сообщила, что в ходе бомбардировок центра, являющегося региональным проектом Организации ООН по продовольствию и сельскому хозяйству, были уничтожены запасы вакцины. "Неоднократно подвергались бомбежкам и получили серьезные повреждения" такие важные для сельского хозяйства объекты как восемь многоцелевых плотин. Удары были также нанесены по "всем ирригационным системам, обслуживающим орошаемые земли", в том числе, по плотинам водохранилищ, по дамбам и запрудам, по насосным станциям и осушительным системам. Крестьяне лишились возможности поливать и осушать свои земли, в результате чего производство продовольствия сократилось наполовину, а в провинции Басра началось масштабное засоление почв.

8. Разрушение важных в гуманитарном отношении промышленных предприятий

В дополнение к разрушению пищевых предприятий и заводов по переработке продукции в ходе бомбардировок были уничтожены другие объекты, имеющие отношение к производству продуктов питания, в том числе, заводы фосфорных удобрений, склад пестицидов и тракторосборочный завод. В ходе бомбовых ударов был разрушен крупный завод по производству удобрений, где погибли 16 человек.

9. Разрушение медицинских предприятий

Кларк сообщает, что в Хилле ракетами с лазерным наведением был уничтожен крупный завод по изготовлению инъекционных шприцев.

10. Разрушение продовольственных складов и пищевых предприятий

В ходе авиационных ударов союзники повреждали, разрушали и уничтожали продовольственные склады: как минимум три в провинции Багдад, семь в провинции Басра, все склады иракской Генеральной компании продовольственных складов в провинции Аль-Кадисия, крупнейший в стране центр хранения и распределения замороженного мяса, а также зернохранилища по всей стране.

Кроме того, союзники повреждали, разрушали и уничтожали предприятия по производству продуктов питания: три завода Иракской финиковой компании, завод по производству детского питания в Абу-Грейбе, являвшийся уникальным для региона предприятием, завод растительного масла и сахарные заводы.

Подразделение организации Human Rights Watch под названием Middle East Watch представило дополнительные свидетельства авиаударов по сахарному заводу и заводу по производству топливного газа в северном Ираке, а также по сахарному заводу на юге страны, птицеферме в провинции Аль-Анбар, маслозаводам в провинции Багдад, продовольственным складам, зернохранилищам, мелькомбинатам и молокозаводу в Басре. В ходе бомбардировок союзников были также уничтожены склады семян, которые проинспектировала группа Ахтисаари. По ее словам, Ирак попал в серьезную зависимость от иностранных поставщиков семян.

11. Разрушение медицинских учреждений

Кларк сообщил об уничтожении 28 гражданских больниц и 52 медицинских центров, предположительно в ходе бомбардировок союзников. "Госпиталь Зубейр в провинции Басра был полностью разрушен в ходе бомбового удара. В психиатрической больнице Аль-Рашад к юго-западу от Багдада на койки пациентов рухнули потолки. В роддоме Ульвия осколками снарядов и разбитым стеклом поранило новорожденных и их матерей. Бомбардировке подверглась студенческая клиника и медицинский факультет в Хилле. Также получили повреждения пять иракских военно-медицинских учреждений".

12. Разрушение образовательных учреждений

Войска союзников разрушили 676 школ. 38 из них были уничтожены полностью. Также пострадало восемь университетских факультетов.

13. Разрушение нефтяной промышленности

Кларк сообщает: "Американская авиация нанесла удары по 11 нефтеперерабатывающим заводам, по пяти нефтепроводам и производственным предприятиям, по многочисленным нефтяным танкерам… Бомбовые удары наносились по крупным нефтехранилищам, по газонефтяным сепараторам, через которые сырая нефть попадает на НПЗ, по ректификационным колоннам, по каталитическим преобразователям, без которых не обходятся современные нефтеперерабатывающие предприятия, а также по важному участку врезки трубопровода К2 возле Байджи, который соединяет северные месторождения, идущий в Турцию экспортный нефтепровод и реверсный иракский трубопровод север-юг.

По законам ведения войны воюющим сторонам разрешено наносить удары по НПЗ и нефтехранилищам, если они существенно помогают противнику вести боевые действия. Что касается Ирака, то для него нефть была главным образом экспортным товаром, позволявшим импортировать продовольствие, лекарства, различное сырье и промышленную продукцию. Лишь незначительная часть добываемой нефти шла не местные нужды, как гражданские, так и военные.

Следовательно, уничтожение иракской нефтяной промышленности преследовало двойную цель. Во-первых, ограничить военный потенциал Ирака, а во-вторых, и это главное, лишить страну возможности экспортировать нефть, получать от экспорта иностранную валюту и за счет этого обеспечивать благосостояние населения.

Автор: Элиас Дэвидсон (Elias Davidsson)