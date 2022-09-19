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В НАСА отреагировали на санкции США против структур «Роскосмоса»

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Источник изображения: vpk-news.ru

Официальный представитель НАСА Джошуа Финч заявил, что санкции и меры экспортного контроля, которые ввели США в отношении структур госкорпорации «Роскосмос», не препятствуют сотрудничеству с Россией по работе Международной космической станции (МКС). Об этом сообщает РИА Новости.

«Профессиональные отношения между нашими международными партнерами, астронавтами и космонавтами продолжаются во имя обеспечения безопасности и выполнения миссии всех, кто находится на борту МКС», — отметил Финч.

15 сентября американский Минфин обновил санкционный список. В нем, помимо главы Чечни Рамзана Кадырова, оказались его дочери Айшат, Карина и Табарик Кадыровы, супруга Медни Кадырова, а также Фатима Хазуева и Аминад Ахмадова.

Кроме того, в список попали детский омбудсмен РФ, помощник президента России Максим Орешкин, гендиректор платежной системы «Мир» Владимир Комлев.

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Страны
Россия
США
Компании
NASA
Роскосмос
Персоны
Рамзан Кадыров
Проекты
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