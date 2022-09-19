Донбасс освобожденный: цели специальной военной операции не меняются

Владимир Путин прокомментировал украинское контрнаступление и террористические методы официального Киева

Основная цель специальной военной операции — освобождение Донбасса, заявил президент Владимир Путин 16 сентября на пресс-конференции по итогам визита на саммит ШОС в Самарканде. Он подчеркнул, что план ее проведения не подлежит корректировке. В этот день Вооруженные силы РФ продолжили наносить удары по инфраструктуре украинских формирований — за сутки противник потерял более 400 военнослужащих убитыми и ранеными. В Луганске в результате теракта были убиты генпрокурор ЛНР и его заместитель. Эксперты отмечают, что тактика украинской власти всё чаще становится террористической.

Планы не меняют

Владимир Путин на встрече с журналистами по итогам визита на саммит ШОС в Самарканде заявил, что основная цель спецоперации — освобождение Донбасса и ее план не подлежит корректировке.

— Генеральный штаб по ходу операции принимает оперативные решения, что-то считается ключевым, основной целью. А основной целью является освобождение всей территории Донбасса. Эта работа продолжается, несмотря на вот эти попытки контрнаступления украинской армии, — отметил президент.

Глава государства подчеркнул, что сейчас в спецоперации принимает участие только часть вооруженных сил.

— Я обращаю внимание, мы же воюем не полной армией, мы воюем только частью российской армии, только контрактной частью. Но, естественно, это связано с определенными параметрами личного состава и так далее. Поэтому мы и не спешим в этой части, — сказал он.

Владимир Путин выступает перед журналистами по итогам саммита Совета глав государств — участников Шанхайской организации сотрудничества в Самарканде Источник изображения: Фото: ИЗВЕСТИЯ/Павел Волков

Владимир Путин прокомментировал ситуацию в зоне проведения спецоперации.

— Киевские власти же объявили о том, что они начали и проводят активную контрнаступательную операцию. Посмотрим, как она будет реализовываться и чем она закончится, — сказал президент РФ.

Он отметил, что украинские власти пытались провести теракты, в том числе и на территории России.

— Что касается терактов. Да, это такая серьезная вещь. Это, по сути, использование террористических методов. Мы видим это по убийствам должностных лиц на освобожденных территориях, мы видим даже попытку проведения терактов на территории Российской Федерации, в том числе — я не знаю, была ли публичная какая-то информация на этот счет — даже попытки проведения терактов если не на самих объектах, то вокруг наших ядерных объектов, атомных электростанций на территории Российской Федерации. Я уже не говорю про Запорожскую атомную электростанцию, — сказал Владимир Путин.

Президент пообещал, что более серьезные меры будут приняты, если киевские власти не поймут, что такие методы недопустимы.

— Совсем недавно Вооруженные силы России нанесли там пару чувствительных ударов. Но будем считать, что это предупреждающие удары. Если дальше ситуация будет развиваться подобным образом, то ответ будет более серьезным, — пояснил он.

Тактика террора

Президент отвечал на вопросы журналистов, зная о череде украинских атак в ДНР и ЛНР. В пятницу, 16 сентября, в здании Генпрокуратуры ЛНР, расположенной в центре Луганска, прогремел взрыв. В результате погибли генеральный прокурор Сергей Горенко и его заместитель Екатерина Стегленко. Глава Луганской Народной Республики Леонид Пасечник обвинил украинские власти в организации теракта.

Военнослужащие возле здания Генеральной прокуратуры ЛНР в центре Луганска, где прогремел взрыв Источник изображения: Фото: РИА Новости/Максим Захаров

— Взрыв, произошедший в здании Генеральной прокуратуры Луганской Народной Республики, продемонстрировал, что киевский режим перешел все возможные рамки дозволенного. Сегодняшнее происшествие в очередной раз подтверждает, что Украина при нынешнем ее руководстве является государством-террористом, — заявил он.

В этот день вооруженные формирования Украины нанесли удар по администрации Херсонской области ракетами РСЗО HIMARS американского производства. По предварительным данным, три человека погибли, 13 ранены.

В Бердянске были убиты заместитель главы администрации города по вопросам ЖКХ Олег Бойко и его жена Людмила, которая возглавляла городской территориальный избирком по проведению референдума.

Глава Донецкой Народной Республики Денис Пушилин назвал взрывы в Луганске, Херсоне и Бердянске военными преступлениями.

— Все эти факты военных преступлений — очередные доказательства того, что Киев заинтересован в как можно большем терроре и кровопролитии, в как можно более чудовищных трагедиях, в убийстве мирных граждан. К тому же на Украине хотят, чтобы мы растерялись, испугались, отступили. Но этого не произойдет никогда, — заявил он.

Тактика противника в последнее время меняется, становится не жесткой, а жестокой и ее иначе как террористической назвать нельзя, отмечает военный эксперт Алексей Леонков.

— Мы видим гибридные действия, — считает он. — Теракты украинской стороны сопровождаются массированными информационными кампаниями. Взрывам предшествуют инфоатаки, утверждается, что все сотрудничающие с пророссийскими властями будут наказаны и у украинских властей есть для этого все возможности. Подкрепляется всё это действиями террористов и ракетными ударами по гражданским административным центрам. События в Луганске и Бердянске — это теракты. Таким образом украинские власти хотят поднять панику, но это у них не получится.

Осколки стекла недалеко от места взрыва в здании Генеральной прокуратуры ЛНР Источник изображения: Фото: РИА Новости/Максим Захаров

По словам эксперта, ВС России и войска народных республик ведут боевые действия по общепринятым правилам — наносят удары по военной инфраструктуре.

— Нам в корне надо менять отношение к противнику, — уверен эксперт. — Приоритет надо отдать не политическим размышлениям, а военной целесообразности. Военные знают, как нанести максимальный урон, и чем быстрее мы перестроимся, тем лучше будет результат.

На украинские вооруженные формирования работают штабы всех стран НАТО, напомнил Алексей Леонков.

— В том числе и подразделения, которые отвечают за гибридные действия, — считает он. — Это серьезный враг, и ему не надо давать фору.

С прицелом на «Юг»

ВКС России, ракетные войска и артиллерия 16 сентября продолжали наносить массированные высокоточные удары по подразделениям и резервам ВФУ на всех стратегических направлениях.

— В районе города Николаев поражены пункты дислокации 28-й мотопехотной бригады ВСУ, — заявил официальный представитель Минобороны РФ генерал-лейтенант Игорь Конашенков.

Всего за сутки уничтожены штаб и база подготовки отдельного центра специальных операций «Юг», пункты временной дислокации 66-й механизированной бригады, националистического формирования «Кракен» и позиции 80-й десантно-штурмовой бригады ВФУ.

Уничтоженный танк ВСУ Источник изображения: Фото: РИА Новости/Виктор Антонюк

Потери противника составили более 400 националистов убитыми и ранеными, свыше 20 единиц бронетанковой и автомобильной техники, более 3000 боеприпасов к реактивной и ствольной артиллерии различного калибра.

Оперативно-тактическая, армейская авиация, ракетные войска и артиллерия поразили девять пунктов управления, 65 артиллерийских подразделений, зенитный ракетный комплекс «Оса-АКМ», восемь складов ракетно-артиллерийского вооружения и боеприпасов и 234 района сосредоточения войск.

За сутки ПВО России сбили пять беспилотных летательных аппаратов и 53 снаряда реактивных систем залпового огня HIMARS и «Ольха».

— Всего с начала проведения специальной военной операции уничтожено 293 самолета, 155 вертолетов, 1965 беспилотных летательных аппаратов, 375 зенитных ракетных комплексов, 4940 танков и других боевых бронированных машин, 837 боевых машин реактивных систем залпового огня, 3392 орудия полевой артиллерии и миномета, а также 5616 единиц специальной военной автомобильной техники, — перечислил Игорь Конашенков.

Бои на марше

В российском Минобороны рассказали о солдатах и офицерах, проявивших в ходе спецоперации мужество и самоотверженность.

Колонна рядового Сиражутдина Платова попала под обстрел украинских диверсантов. Сиражутдин обнаружил их огневую точку и, спешившись, выстрелом из гранатомета уничтожил замаскированную позицию. При этом он продолжал стрелковым огнем прикрывать товарищей. Лишь получив от командира приказ, он отступил, скрытно догнал свою колонну и продолжил движение к новому рубежу обороны.

Фото: РИА Новости/Пресс-служба Минобороны РФ Источник изображения: iz.ru

Старший лейтенант Максим Сковородецкий обеспечивал связь батальонно-тактической группы, которая вела ожесточенные бои. Из-за обстрела боевиков связной модуль был поврежден. Максим, рискуя жизнью, восстановил его работоспособность.

— Профессионализм старшего лейтенанта Сковородецкого позволил организовать нанесение массированного авиационного и артиллерийского удара, а также обеспечить перегруппировку наших войск, не допустив потерь среди личного состава, — рассказали в военном ведомстве.

Батальонно-тактическая группа сержанта Александра Башкатова выполняла специальные задачи, когда его колонна была атакована. Александр вместе с боевыми товарищами отбил противника. Уверенные и профессиональные действия сержанта позволили сохранить вооружение и жизни многих военнослужащих, сообщили в Минобороны РФ.

Сержант Виктор Александров ремонтировал военную технику. ВФУ обстреляли позиции его батальонно-тактической группы, повредив боевые машины подразделения. Виктор оперативно заменил в них части, замаскировал ремонтный автомобиль и вступил в бой. По итогам были уничтожены украинский танк, три боевые машины пехоты, семь автомобилей и более 50 боевиков.

Противник был вынужден остановить наступление, а российские подразделения отошли на более выгодные и заранее подготовленные рубежи обороны, рассказали в военном ведомстве.

Богдан Степовой

Андрей Федоров