Россия получит 50 истребителей пятого поколения

К 2026 году у России будет 50 истребителей пятого поколения Су-57 — с отставанием в шесть лет

50 истребителей пятого поколения Су-57 поступят на вооружение российских ВКС с шестилетней задержкой, в 2026 году, сообщает MWM. Автор отмечает, что отставание от графика — явление не беспрецедентное, однако оно даст шанс на лидерство новым программам США и Китая.

Российские ВКС получили шесть истребителей пятого поколения Су-57 серийного производства. Первые машины были поставлены в войска в декабре 2020 года, но сборочные линии на заводе в Комсомольске-на-Амуре продолжают расширять, чтобы нарастить производство. Хотя парк Су-57 невелик, эти самолеты уже применялись в бою, в том числе опытные образцы, производившие пуски крылатых ракет по позициям исламистов в Сирии. А недавно машины серийного производства произвели пуски различных ракет без захода в зону поражения ПВО на Украине. Перед ними стояла задача по нанесению ударов и подавлению средств противовоздушной обороны. Это первый истребитель пятого поколения, применивший в бою ракеты, запускаемые вне зоны ПВО противника. Тем не менее, программа по созданию Су-57 существенно отстает от графика. Первоначально его принятие на вооружение было запланировано на 2015 год, а 50 машин должны были построить в 2020 году. После этого планировалось приступить к производству истребителей на экспорт. К 2025 году парк должен был увеличиться до 200 самолетов.

Разница между первоначальными планами по производству Су-57 и сегодняшними значительная. Теперь к концу 2024 года парк этих истребителей должен составить 22 машины, а к концу 2027 года — 76. Получается, что в 2024-2027 годах ВКС России будут получать в среднем по 18 истребителей в год. На сегодня это самые высокие темпы производства среди российских истребителей, но часть из них могли построить ранее. При таких темпах производства ВКС после 2027 году смогут получать по 14-18 истребителей в год, в зависимости от экспортного спроса. А экспорт в 2030-х годах ожидается существенный. Согласно текущим оценкам, парк Су-57 в составе российских ВКС достигнет 50 единиц только в 2026 году. Такого рода отставание не является беспрецедентным для программ истребителей пятого поколения. У американских F-22 и F-35 были аналогичные задержки. А вот китайская программа по созданию J-20 осуществляется даже с небольшим опережением, и первые самолеты были поставлены в войска в 2016 году. Аналогичные надежды в российских ВВС возлагали на истребители пятого поколения МиГ 1.42, намереваясь поставить в войска примерно 50 самолетов к 2005 году, а то и ранее.

Главная проблема, возникшая из-за задержек со строительством Су-57, состоит в том, что когда эти самолеты появятся в войсках в значительном количестве, Китай и США могут уже начать поставки истребителей шестого поколения. Эти машины могут поступить на вооружение где-то в 2030 году. Но есть и второстепенная проблема. Значительную часть унаследованного от Советского Союза российского истребительного парка в составе МиГ-29 и Су-27 уже заменили на истребители Су-35, Су-30СМ/СМ2 и Су-30М2, которые являются модифицированными вариантами Су-27. Поэтому для новых подразделений Су-57 осталось меньше места. Су-57 является прямым преемником советского тяжелого истребителя завоевания превосходства в воздухе Су-27 четвертого поколения, который начал поступать на вооружение в 1985 году. Поэтому производственный цикл у Су-57 и его модификаций может стать таким же длительным, и этот самолет вберет в себя множество технологий шестого поколения и сохранит свою актуальность на долгое время, в то время как новые американские и китайские программы будут лидировать.