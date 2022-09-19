У России самые лучшие беспилотники, заявил глава ФСВТС

Глава ФСВТС Шугаев: у России нет проблем с беспилотниками, они у нас самые лучшие

САМАРКАНД, 16 сен - РИА Новости. У России нет проблем с беспилотниками, они лучшие и их достаточно, заявил директор Федеральной службы по военно-техническому сотрудничеству Дмитрий Шугаев.

"У нас нет проблем с беспилотниками. У нас лучшие беспилотники. У нас самые замечательные беспилотники", - сказал он журналистам.

На вопрос, достаточно ли их, Шугаев сказал, что "у нас всего достаточно".

Ранее некоторые СМИ и Telegram-каналы распространили неподтвержденную информацию о том, что в зоне проведения спецоперации России на Украине якобы были найдены фрагменты беспилотника, внешне схожего с иранским дроном-камикадзе. Комментируя эти сообщения, Шугаев призывал верить только заявлениям по линии министерства обороны.