Войти
ТАСС

Блинкен утверждает, что заявления КНР и Индии по Украине отражают обеспокоенность в мире

52
0
0
Государственный секретарь США Энтони Блинкен
Государственный секретарь США Энтони Блинкен.
Источник изображения: © AP Photo / Olivier Douliery/Pool Photo via AP

Он не уточнил, о каких именно заявлениях идет речь

ВАШИНГТОН, 16 сентября. /ТАСС/. Госсекретарь США Энтони Блинкен утверждает, что заявления Китая и Индии отражают озабоченность мирового сообщества последствиями проведения РФ специальной военной операции на Украине. Такую версию он изложил в пятницу на совместной пресс-конференции с главой МИД Иордании Айманом Хусейном Абдаллой ас-Сафади в Вашингтоне.

Журналист попросила Блинкена прокомментировать сообщения, согласно которым якобы "лидеры Китая и Индии выразили озабоченность" в связи со спецоперацией в контактах с российской стороной. "Я думаю, то, что вы слышите от Китая, от Индии, отражает опасения всего мира последствиям агрессии России в отношении Украины", - утверждал госсекретарь. По его версии, речь идет о последствиях "для стран и людей по всей планете", в том числе с точки зрения продовольственной безопасности.

"Думаю, слышны опасения стран по всему миру относительно этого", - полагает Блинкен. Он не уточнил, о каких именно заявлениях Китая и Индии идет речь.

Президент России Владимир Путин объявил 24 февраля о проведении на Украине специальной военной операции в связи с просьбой руководителей республик Донбасса о помощи. Он подчеркнул, что в планы Москвы не входит оккупация украинских территорий, а целями являются демилитаризация и денацификация страны. Запад в ответ на решение России начал поэтапно вводить против нее многочисленные и масштабные санкции. Наряду с этим западные государства приступили к поставкам оружия и военной техники Киеву на суммы, исчисляемые на данном этапе десятками миллиардов долларов. Ряд западных политических деятелей признал, что речь идет, по сути, об экономической войне против России. Как констатировал 16 марта Путин, санкционная политика Запада в отношении Москвы имеет все признаки агрессии. Он указал, что политика сдерживания России является долгосрочной стратегией Запада. 

Права на данный материал принадлежат
Материал размещён правообладателем в открытом доступе
  • В новости упоминаются
Страны
Индия
Иордания
Китай
Россия
США
Украина
Персоны
Путин Владимир
Похожие новости
05.11.2021
Директор ЦРУ приехал в Россию с загадочной миссией
02.04.2018
Почему нам Запад не нужен, а Китай – опасен
05.01.2018
Сергей Лавров: Россия вернула себе историческую роль гаранта глобальной стабильности
22.08.2017
Приоритетные направления Государственной программы вооружений и военно-техническое сотрудничество
27.09.2016
5 самых смертоносных ВМС, сухопутных сил и ВВС на планете (The National Interest, США)
26.02.2008
Истребители нон грата. Алжир меняет форму отношений с Москвой
20.07.2007
Пороховая бочка Стремясь все больше заработать на продаже боевой техники, Россия невольно втягивается в новую гонку вооружений
Хотите оставить комментарий? Зарегистрируйтесь и/или Войдите и общайтесь!
Войти через ВКонтакте
Войти через Facebook
ПОДПИСКА НА НОВОСТИ
Ежедневная рассылка новостей ВПК на электронный почтовый ящик
  • Разделы новостей
  • Обсуждаемое
    Обновить
  • 19.09 01:13
  • 32305
США отреагировали на начало российских военных маневров у границ Украины
  • 19.09 01:09
  • 48
Отступление ВС РФ из Харьковской области - причины, масштабы, последствия.
  • 19.09 00:51
  • 7
ЗРС С-300В перехватывают американские ракеты РСЗО HIMARS в ходе спецоперации на Украине
  • 19.09 00:43
  • 7
Армия США выпустила запрос на производство еще до 480 ракетных систем HIMARS
  • 19.09 00:32
  • 4
Обеспечить господство в воздухе, значит дать войскам на земле больше шансов
  • 19.09 00:08
  • 1
В Чечне построят новый военный городок
  • 18.09 17:59
  • 7
Реформа ВДВ и частей Спецназа
  • 18.09 17:51
  • 1
Быстровозводимая полевая фортификация
  • 18.09 05:33
  • 7
Многоцелевая управляемая ракета «Изделие 305» принята на вооружение
  • 17.09 23:23
  • 6
«Прорыв» — до конца года: западное направление усилят танками Т-90М
  • 17.09 16:15
  • 5
РУССОФТ сообщил о кратном росте инвестиций в российскую разработку ПО в 2021 году
  • 17.09 12:01
  • 7
Российскому МС-21 не страшен успех китайского конкурента
  • 17.09 04:44
  • 3
В России приняли на вооружение «Изделие 305»
  • 16.09 13:15
  • 7
Источник: модернизированный Ка-52М сможет взаимодействовать с беспилотниками и самолетами
  • 16.09 10:42
  • 1
Единственный способ остановить Россию и Китай – пригрозить им адом