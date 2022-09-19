Блинкен утверждает, что заявления КНР и Индии по Украине отражают обеспокоенность в мире

Он не уточнил, о каких именно заявлениях идет речь

ВАШИНГТОН, 16 сентября. /ТАСС/. Госсекретарь США Энтони Блинкен утверждает, что заявления Китая и Индии отражают озабоченность мирового сообщества последствиями проведения РФ специальной военной операции на Украине. Такую версию он изложил в пятницу на совместной пресс-конференции с главой МИД Иордании Айманом Хусейном Абдаллой ас-Сафади в Вашингтоне.

Журналист попросила Блинкена прокомментировать сообщения, согласно которым якобы "лидеры Китая и Индии выразили озабоченность" в связи со спецоперацией в контактах с российской стороной. "Я думаю, то, что вы слышите от Китая, от Индии, отражает опасения всего мира последствиям агрессии России в отношении Украины", - утверждал госсекретарь. По его версии, речь идет о последствиях "для стран и людей по всей планете", в том числе с точки зрения продовольственной безопасности.

"Думаю, слышны опасения стран по всему миру относительно этого", - полагает Блинкен. Он не уточнил, о каких именно заявлениях Китая и Индии идет речь.

Президент России Владимир Путин объявил 24 февраля о проведении на Украине специальной военной операции в связи с просьбой руководителей республик Донбасса о помощи. Он подчеркнул, что в планы Москвы не входит оккупация украинских территорий, а целями являются демилитаризация и денацификация страны. Запад в ответ на решение России начал поэтапно вводить против нее многочисленные и масштабные санкции. Наряду с этим западные государства приступили к поставкам оружия и военной техники Киеву на суммы, исчисляемые на данном этапе десятками миллиардов долларов. Ряд западных политических деятелей признал, что речь идет, по сути, об экономической войне против России. Как констатировал 16 марта Путин, санкционная политика Запада в отношении Москвы имеет все признаки агрессии. Он указал, что политика сдерживания России является долгосрочной стратегией Запада.