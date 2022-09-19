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Военное обозрение

Бельгия поставит Украине крупнокалиберные пулемёты, боеприпасы и зимнее обмундирование

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Источник изображения: topwar.ru

Бельгия приняла решение поставить оказать военную помощь Украине на сумму 12 млн. евро. В новый пакет войдут крупнокалиберные пулеметы и боеприпасы к ним, а также зимняя форма одежды, в которой очень нуждается ВСУ. Об этом заявила министр обороны страны Людивин Дедондер.

Бельгия оказывает военную помощь Украине уже не в первый раз, с начала специальной военной операции Брюссель передал вооружений и нелетального оборудования на 45 млн. евро. В феврале этого года премьер-министр страны Александр де Кроо сообщил о передаче ВСУ 2 тысяч пулеметов и около 4 тысяч тонн дизельного топлива, затем поставки вооружений продолжились.

На этот раз бельгийцы приняли решение передать крупнокалиберные пулеметы и боеприпасы для них, но министр обороны страны не стала раскрывать подробности, поэтому сказать, какие именно пулеметы передаст Бельгия и в каком количестве, сказать не можем. Также в поставку войдет зимняя экипировка, включая защитные шлемы, запасное оборудование (без пояснений), приборы для наблюдения. В дальнейшем Брюссель планирует поставки медицинских машин, но это уже в январе следующего года.

Мы также отправим нелетальных материалы для зимы: шлемы, запасное оборудование, оборудование для наблюдения. В начале 2023 года мы поставим машины скорой помощи и грузовики для медицинских целей

- заявила Людивин Дедондер.

Кроме того, Бельгия готова оказать помочь в морском и наземном разминировании и обучении украинских военных. Пока об участии бельгийских военных инструкторов в обучении ВСУ вроде бы не сообщалось, скорей всего они присоединятся к военной миссии Евросоюза.

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Страны
Бельгия
Украина
Проекты
Евросоюз
ОНД
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