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ТАСС

В Кирове для участия в СВО сформируют дивизион имени Широнина

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Военнослужащие ВС РФ в южном секторе специальной военной операции на Украине
Военнослужащие ВС РФ в южном секторе специальной военной операции на Украине.
Источник изображения: © РИА Новости / Алексей Майшев

В регионе также действуют меры поддержки для участников спецоперации и их семей

ТАСС, 16 сентября. Дивизион имени Героя Советского Союза Петра Широнина сформируют в Кировской области для участия в специальной военной операции, сообщили в пятницу в пресс-службе главы региона.

Ранее глава Чеченской Республики Рамзан Кадыров высказался о том, что "глава каждого субъекта России должен доказать свою готовность помочь государству". По его словам, помощь должна выражаться в конкретных действиях, которые помогут бойцам.

"В Кировской области уже сформирован батальон Vятка, наши ребята успешно выполняют задачи в зоне спецоперации. Добровольцы батальона получают единовременную выплату от правительства области. Сейчас в регионе началось и формирование дивизиона имени Героя Советского Союза Петра Николаевича Широнина, нашего земляка, уроженца города Кирса, который в марте 1943 года вместе со своим взводом выстоял под натиском 35 вражеских танков и бронемашин, обороняя железнодорожный переезд возле села Тарановка Харьковской области. Набор в дивизион имени Широнина уже идет", - цитирует пресс-служба врио главы региона Александра Соколова.

По его словам, в выполнении задач спецоперации участвуют кировские бойцы Росгвардии, ОМОНа и СОБРа, Кировская зенитно-ракетная бригада несет службу на защите неба в зоне специальной военной операции.

"Кировчане - общественные организации, например, Кировское областное казачье общество, Молодая Гвардия, активисты, депутаты, бизнесмены, волонтеры - помогают достойно экипировать наших воинов и собирают гуманитарную помощь для жителей Донбасса. Гуманитарные грузы с продуктами питания, предметами первой необходимости, детскими товарами регулярно направляются из Кировской области в Луганскую и Донецкую народные республики, очередная 20-тонная фура отправилась из Кирова 25 августа. При поддержке кировской общественной организации "Союз десантников" создан Фонд десантников, который оказывает финансовую поддержку ребятам-десантникам, участвующим в СВО. Кировская область помогает вооруженным силам в обеспечении бойцов обмундированием и снаряжением", - отметил Соколов.

Кроме того, в Кировской области действуют меры поддержки для участников спецоперации и их семей. Это и ежемесячные денежные выплаты на детей военнослужащих, участвующих в спецоперации, и компенсация стоимости их обучения в вузах. "Этим семьям сейчас нужна поддержка. Отцы и мужья отстаивают безопасность нашей Родины, сражаются с нацизмом. Поэтому мы, безусловно, должны помочь и нашим вооруженным силам, и семьям наших воинов", - приводит слова Соколова пресс-служба. 

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Страны
Россия
Компании
Росгвардия
Персоны
Рамзан Кадыров
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