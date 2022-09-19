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ТАСС

Греция и Германия договорились отправить на Украину 40 бронемашин БМП-1

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Боевая машина пехоты БМП-1 греческой армии из состава гарнизона острова Лесбос, февраль 2013 года
Боевая машина пехоты БМП-1 греческой армии из состава гарнизона острова Лесбос, февраль 2013 года.
Источник изображения: bpmsvu.ru

Взамен Греция получит столько же немецких Marder

АФИНЫ, 16 сентября. /ТАСС/. Греция отправит на Украину 40 боевых машин пехоты БМП-1, взамен получит столько же немецких Marder. Об этом сообщило в пятницу Министерство национальной обороны Греции.

По данным военного ведомства, в соответствии с решением премьер-министра Греции Кириакоса Мицотакиса и канцлера Германии Олафа Шольца министр национальной обороны Никос Панайотопулос и министр обороны Германии Кристине Ламбрехт в целях поддержки обороны Украины "договорились о передаче 40 бронированных машин БМП-1 из Греции на Украину, которые будут заменены 40 боевыми бронированными машинами Marder, которые Германия предоставит Греции", - говорится в сообщении.

Премьер-министр Греции, выступая 11 сентября на пресс-конференции на 86-й Салоникской международной выставке, сказал, что две страны "договорились об отправке ряда старых греческих боевых машин пехоты при условии, что они немедленно будут заменены на более современные германские бронированные машины". "Переговоры об этом нашем решении продолжают идти", - отметил тогда Мицотакис.

Минобороны Греции подтвердило 31 мая, что республика отправит на Украину БМП-1 производства бывшей ГДР в обмен на бронированные машины Marder из ФРГ. В ведомстве добавили, что "детали будут урегулированы в ближайшее время между министерством национальной обороны [Греции] и федеральным Министерством обороны Германии, чтобы соглашение было реализовано как можно скорее".

По сообщениям различных источников СМИ, в 1990-х годах Греция получила из Германии по льготной цене примерно 500 БМП-1, которые ФРГ достались в наследство от армии ГДР. Позднее эти советские БМП-1 были модернизированы и доведены до стандартов НАТО. На ходу остаются 185 БМП-1.

Греческий портал Ieidiseis.gr. информировал 1 июня, что ФРГ намерена поставить Греции БМП Marder, снятые с производства и без боеприпасов, взамен на готовые к применению БМП-1 советского производства.

В июне министр национальной обороны Греции, выступая на заседании парламентского комитета по иностранным делам и обороне, сообщил, что соглашение Греции с ФРГ о поставке Афинами на Украину БМП-1 в обмен на Marder еще не финализировано. 

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Германия
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Украина
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