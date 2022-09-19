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ТАСС

Хабиров: регионам РФ необходимо помогать участникам СВО техническим обеспечением

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Глава Республики Башкортостан Радий Фаритовч Хабиров
Глава Республики Башкортостан Радий Фаритовч Хабиров.
Источник изображения: © Фото : Администрация Главы РБ/Дмитрий Дикушин

По словам главы Башкирии, в регионах важно обеспечить экономическую и социальную стабильность

ТАСС, 16 сентября. Властям регионов России необходимо поддерживать семьи военнослужащих, помогать участникам специальной военной операции, в том числе техническим обеспечением. Такое мнение высказал ТАСС в пятницу глава Башкирии Радий Хабиров.

Ранее глава Чеченской Республики Рамзан Кадыров высказался о том, что "глава каждого субъекта России должен доказать свою готовность помочь государству". По его словам, помощь должна выражаться в конкретных действиях, которые помогут бойцам.

"Идея главы Чеченской Республики Рамзана Кадырова о "самомобилизации" в регионах абсолютно правильная, поскольку главная задача всех и каждого сегодня - это поддержка специальной военной операции. Два добровольческих батальона Башкортостана, имени Минигали Шаймуратова и Александра Доставалова, уже находятся на передовой и вступили в бой, а сотни наших земляков, добровольцев уже несколько месяцев в отряде "Барс" и других подразделениях проявляют мужество и героизм", - сказал Хабиров.

Он подчеркнул, что в регионах важно обеспечить экономическую и социальную стабильность, при этом особое внимание уделить двум направлениям - поддержке семей военнослужащих, которые бьются за Родину, и всемерной поддержке самих бойцов на передовой. Нужно оказывать им экономическую, гуманитарную помощь, помогать с техническим обеспечением.

Ранее глава Башкирии выступил с инициативой создания в республике памятника героям СВО. Всего Башкирия направила в Донбасс более 20 гуманитарных колонн для восстановления разрушенных объектов и дорог. Во время спецоперации врачи из Башкирии оказали помощь более 100 тысячам пациентам, в том числе и детям. 

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Страны
Россия
Персоны
Рамзан Кадыров
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