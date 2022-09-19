Россия и Китай придумали, как расшатать американское общество

Пять причин, по которым растущее стратегическое партнерство России и Китая представляет экзистенциальную угрозу для США

Китай и Россия наступают на США по всем фронтам, цитирует Ребеку Коффлер телеканал Fox News. Она перечисляет пять причин, почему их стратегический тандем представляет для Америки экзистенциальную угрозу.

Россия и Китай придумали стратегию дестабилизации американского общества.

Владимир Путин и Си Цзиньпин встретились в четверг в Узбекистане на саммите Шанхайской организации сотрудничества, своего рода азиатской версии НАТО. Российский президент отдал приоритет этому турне, чтобы увидеть своего китайского коллегу на встрече, которую Кремль назвал "весьма важной по вполне понятным причинам".

Встреча состоялась после семидневных совместных стратегических военных учений "Восток-2022", в ходе которых Россия и Китай отрабатывали действия военно-воздушных и военно-морских сил в Японском и Охотском морях.

По отдельности эти страны, обе из которых Пентагон назвал почти равными конкурентами Америки, представляют огромную угрозу для нашей страны. А когда они вместе, эта угроза кратно возрастает.

Вот пять причин, по которым стратегический тандем России и Китая представляет реальную угрозу для США.

1. Оба режима разработали долгосрочную стратегию по дестабилизации американского общества посредством шпионажа, тайных акций влияния, подрывной деятельности и вмешательства в выборы. Будь то Институты Конфуция, оболванивающие американских студентов, или агенты под глубоким прикрытием, внедренные российской разведкой в США, эти угрозы трудно обнаружить и нейтрализовать в демократическом обществе. Эти агенты крадут американские секреты, добиваются доступа к влиятельным лицам и проникают в деловые, политические и общественные слои с целью разжечь рознь и превратить Америку в недемократическое авторитарное государство.

2. Россия и Китай разработали военные доктрины, нацеленные на то, чтобы победить Америку на поле боя, если та вмешается в региональный конфликт, такой как украинский или потенциальное нападение Китая на Тайвань. Если Москва и Пекин синхронизируют сроки своих боевых действий, они могут создать для США значительный риск войны на двух театрах военных действий. Официально бороться с такой угрозой призвана "доктрина двух войн" Пентагона. Однако опасения по поводу истощения запасов вооружений США в результате увеличения их поставок на Украину вкупе с хаотичным уходом Вашингтона из Афганистана ставят под сомнение способность американских войск вести боевые действия одновременно на двух театрах.

Россия и Китай могут даже вмешаться в конфликты, чтобы помочь друг другу в том случае, если один из них будет терпеть поражение от НАТО. Они проводят совместные боевые учения с 2005 года. Совсем недавно "Восток-2022" имитировал российско-китайскую "совместную спецоперацию" в ответ на предполагаемую угрозу со стороны Японии, Южной Кореи и США. Такое совместное военное планирование повышает оперативную совместимость между двумя армиями.

Ядерная война — потенциальный компонент военных планов Москвы и Пекина. Военная доктрина России после окончания "холодной войны" рассматривает ядерное оружие не как средство психологического сдерживания для предотвращения ядерного Армагеддона, а скорее как боевой потенциал, который Москва готова использовать, чтобы предотвратить вмешательство США в региональный кризис или свое поражение от сил НАТО. Россия уже имеет преимущество перед США в тактическом ядерном оружии. Китай стремится к крупнейшему в своей истории расширению ядерных сил, в то время как межконтинентальные баллистические ракеты США нуждаются в модернизации, поскольку они не в состоянии противостоять новым технологиям противоракетной обороны.

3. Оба противника определили зависимость Америки от современных технологий как критическую уязвимость, которую необходимо эффективно использовать. Россия и Китай разработали доктрины кибератак и космической войны, а также оружие для ослабления или уничтожения военной и гражданской инфраструктуры США. Важнейшие ее компоненты, от банков и транспорта до больниц и атомных электростанций, уязвимы для вражеских атак. Осознавая эту проблему, Пентагон проводит секретные исследования относительно угрозы китайского и российского космического оружия.

4. Ускорению экономического сотрудничества России и Китая способствуют их прогнозы о том, что центр тяжести международной торговли и инвестиций перемещается в Азию. Обе страны уже разработали способы осуществления двусторонних транзакций в рублях и юанях вместо евро или долларов в обход западной системы SWIFT. Разрабатываются планы интеграции китайского мега-проекта "Один пояс, один путь" с Евразийским экономическим союзом во главе с Россией. Это играет на достижение Китаем своей долгосрочной цели по замене доллара китайским юанем в качестве мировой резервной валюты. Другие авторитарные режимы, стремящиеся отделить бизнес от прав человека, скорее всего, предпочтут "юаневую" альтернативу в международных сделках.

Тем временем Китай обеспечивает критически важную экономическую помощь России, которая пострадала от жестких западных санкций. Торговля Китая с Россией и экспорт российских энергоносителей в Поднебесную растут. Огромный совместный газопровод "Сила Сибири" стоимостью 55 миллиардов долларов уже поставляет российский газ в некоторые районы Китая и полностью заработает в 2025 году. С этими новыми потоками доходов Россия может принять решение не перезапускать "Северный поток", главный газопровод в Европу, работу которого Москва недавно остановила.

5. Следует со всей определенностью подчеркнуть, что Россия и Китай не являются естественными союзниками. У них довольно бурная история отношений, полная пограничных споров, цивилизационных противоречий и подозрений. Однако их объединяет общее дело, ради которого ни направили свою политику на снижение роли Америки в мире и продвижение авторитарной системы управления. Более того, у Путина и Си сложились хорошие личные отношения. Хотя они и не совсем друзья, но сходятся во многих вопросах, разделяя прагматичный и неконфронтационный подход к общению друг с другом. Они взаимно проецируют друг на друга свои сильные стороны, в то же время занимаясь жесткой борьбой за национальные интересы своих стран и выживаемость режимов.

Особенно опасным этот стратегический тандем делает то, что оба этих лидера твердо поставили во главу угла свои антиамериканские стратегические амбиции. Путин стремится восстановить в Евразии некий союз наподобие СССР. Си Цзиньпин претворяет в жизнь вековую концепцию "Китайской мечты" об экономическом процветании и военной мощи Поднебесной. В соответствии с ним Си ведет Китай по "Дороге омоложения", чтобы превратить его в доминирующую мировую державу, вытеснив с этой позиции США к 2049 году, столетию со дня основания Китайской Народной Республики.

Оба этих политика понимают безотлагательность достижения своих целей и обеспечения преемственности своей политики. Си сейчас 69 лет, а Путину в октябре исполнится 70, причем первый находится у власти почти десять лет, а второй — два десятилетия. Судя по всему, каждый из них видит сегодня возможность утвердить свою власть и поднять мощь своей страны. Путин готов повысить ставки, особенно в связи с нынешней ситуацией на Украине, и пойти сейчас на более высокие риски, чтобы больше получить в будущем. Си, который пока не хочет применять военные средства для достижения своих целей, может изменить свои подходы в связи с возникающим у него пониманием того, что Вашингтон не готов вести две войны на два фронта одновременно.

Крепнущий союз двух ядерных врагов США, амбициозно настроенных в отношении будущего своих стран и отчаянно пытающихся выжить, представляет большую опасность для Соединенных Штатов.

Автор: Ребека Коффлер (Rebekah Koffler)— президент Doctrine & Strategy Consulting, бывший офицер разведки РУМО и автор книги "Путинский учебник: секретный план России по нанесению поражения Америки". Она также написала предисловие к книге "Зеленский, который вряд ли он станет украинским героем".