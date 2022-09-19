Франция и Филиппины возобновили переговоры по вопросу поставки подводных лодок

ЦАМТО, 16 сентября. Правительства Франции и Филиппин продолжат переговоры о сотрудничестве в рамках оснащения филиппинского флота новыми подводными лодками (ДЭПЛ класса "Скорпен").

Как напоминает филиппинское агентство PNA, Военно-морские силы Филиппин в прошлом году заявили, что сделка на строительство подводных лодок с выбранным подрядчиком была бы заключена еще в 2021 году или в первом полугодии 2022 года, если бы на планы не повлияла пандемия коронавируса.

Посол Франции на Филиппинах Мишель Бокко 16 сентября 2022 года подтвердила, что Франция была среди стран, подавших свое предложение, и переговоры с Филиппинами продолжатся.

Как ранее сообщал ЦАМТО, в ноябре 2020 года французская Naval Group объявила об открытии своего представительства в Маниле. Тогда же компания заявила, что это "первый шаг к долгосрочному сотрудничеству и партнерству в развитии военно-морского потенциала Филиппин".

Ранее ВМС Филиппин заявляли, что в перечень заинтересованных в участии в торгах по программе приобретения подводных лодок также входят Республика Корея, Индия и Турция. Приобретение подводных лодок планируется реализовать на третьем этапе ("Горизонт три") "Программы модернизации Вооруженных сил Филиппин" (2023-2028 гг.).