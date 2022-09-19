Экс-командующий НАТО: альянс не готов к войне с Россией

Экс-генерал: НАТО и близко не готова к прямому военному конфликту с Россией

НАТО не готова к наихудшему сценарию развития конфликта – войне с Россией, заявил в беседе с Newsweek британский генерал Ричард Ширрефф. Для этого необходима мобилизация резервов, но из-за помощи Украине они серьезно истощились.

Бывший генерал НАТО предупредил, что альянс не готов вступать в военный конфликт с Россией, даже если развитие ее спецоперации на Украине пойдет по "наихудшему сценарию".

Генерал сэр Ричард Ширрефф, который с 2011 по 2014 год занимал пост заместителя верховного главнокомандующего войсками Североатлантического альянса в Европе, заявил, что успех украинского контрнаступления был "доказательством" эффективности военной поддержки Киева, особенно со стороны США и Великобритании.

Он сказал, что это может "послать мощный сигнал колеблющимся странам" в альянсе о поддержке Киева, "особенно немцам, которые ведут себя крайне жалко".

Но в своем призыве к членам НАТО "снять перчатки" и "нарастить" поставки оружия Киеву Ширрефф опасается, что альянс не готов действовать в том случае, если военные действия выйдут за пределы Украины.

"Справиться с рисками эскалации конфликта мы смогли бы в том случае, если бы НАТО была готова к худшему сценарию, а этого до сих пор мы не видим, — сказал он Newsweek. — Когда я говорю о наихудшем сценарии, то имею в виду прямое военное столкновение НАТО с Россией".

С начала российской спецоперации 24 февраля США и их союзники по Североатлантическому альянсу пытались балансировать на тонкой грани оказания военной помощи Киеву без эскалации конфликта.

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Прямое участие НАТО может произойти только в том случае, если одно из ее государств-членов подвергнется нападению, что приведет к срабатыванию принципа коллективной защиты, то есть статьи 5 Североатлантического договора. К такому сложному развитию событий альянс, по словам Ширреффа, пока не готов.

"Быть готовым к наихудшему сценарию означает отмобилизовать резервы. Это означает восстановление утраченных боевых возможностей, потерянных за годы сокращений в военной сфере".

"Это означает оснащение промышленности всем необходимым для производства артиллерийских снарядов, противотанковых средств, зенитных ракет, — сказал он. — Не только для того, чтобы заместить арсеналы, переданные украинцам, но и начать наращивать наши собственные военные запасы, потому что они опустошены".

"Отметьте галочкой те страны НАТО, которые предоставляют вооружение, — сказал он, имея в виду помощь, оказываемую Киеву. — Отметьте заявление, сделанное Столтенбергом после саммита НАТО о нашей приверженности Украине и цели нанесения поражения России".

"Но мы абсолютно провалились с тем, что необходимо сделать для подготовки к войне", — сказал Ширрефф, который сейчас является исполнительным вице-президентом Sigma7 Global Risk Outcomes (Транснациональная система, представляющая платформу для расчета рисков в современных бизнес-структурах и органах управления. — Прим. ИноСМИ.).

В июле Столтенберг заявил, что численность войск повышенной готовности в составе Сил реагирования НАТО (NRF) будет увеличена в семь раз. Однако в августе он же призвал западные страны быстрее предоставить больше оружия, чтобы помочь Украине, особенно в преддверии зимы.

В годовом отчете альянса, опубликованном в марте этого года, говорилось, что только восемь из 30 стран, входящих в его состав, соблюдают требования, согласно которым на оборону расходуется не менее 2% валового внутреннего продукта (ВВП) страны-члена НАТО.

Роуз Геттемюллер, заместитель генерального секретаря НАТО с 2016 по 2019 год, заявила Newsweek, что контрнаступление Украины стало "примером того, насколько эффективно она работала вместе с союзниками по НАТО и с самой НАТО для повышения боеспособности своих вооруженных сил".

Критика Ширреффом Германии последовала за обвинениями Украины в адрес Берлина в том, что немцы игнорируют призывы Киева предоставить такое тяжелое вооружение, как танки и боевые машины пехоты, хотя и пообещали дальнейшую военную помощь.

Автор: Брендан Коул (Brendan Cole)

Комментарии читателей

CowTown689

Готовить НАТО к военному конфликту с Россией? Зачем?

Россия и так занята по горло Украиной. У Москвы нет возможностей расширять украинский военный конфликт дальше на Запад.

David Morris

Большая часть НАТО за исключением США, Великобритании и Франции бесполезна.

У Польши и стран Балтии еще есть какой-то боевой дух, и, как мы видели на примере Украины, это помогает и, безусловно, может иметь значение в конфликте.

Но большая часть НАТО на данный момент представляет собой просто детский клуб, особенно такие страны, как Германия, Испания и Италия.

За последние пару десятилетий многие члены альянса совершенно успокоились.

Michael Everyman

Ничего, Америка все сделает за НАТО!

peace

"НАТО не готова к военному конфликту с Россией".

Так ведь и Украина была не готова, и остается неготовой даже сейчас.

Но НАТО спокойно загнала ее в военный конфликт.

Может, там рассчитывают, что Россия ослабнет на Украине?

ТК

Чем больше провалов у американских демократов, и чем выше коррупция в их рядах, тем больше они стараются отвлечь внимание населения Америки на неведомую Украину!

James Daniel Carroll

НАТО — это банда, которая не может толком ни думать, ни воевать!

Bapa aku

Харьков был организован Америкой как раз вовремя — генерал "Мороз" не за горами, общественность уже устала от украинского вопроса. Нашей пропагандистской машине нужен был толчок, чтобы смазать многомиллиардные потоки американских долларов, вооружающих "крысиную линию".

Тем не менее Харьков, возможно, вынудил Москву усилить порог боли для Украины. Это произошло благодаря тому, что несколько господинов "Кинжалов" покинули Черное море и Каспий, чтобы предъявить свои визитные карточки крупнейшим украинским ТЭС и заводам на северо-востоке и в центре Украины.

Половина Украины внезапно лишилась света и воды. Поезда остановились. Если Москва решит вывести из строя сразу все крупные подстанции Украины, то для этого нужно всего несколько ракет. Их будет достаточно, чтобы полностью разрушить энергосистему Украины.

Согласно экспертному анализу, "если трансформаторы 110-330 кВ будут повреждены, то практически никогда не будет больше возможности ввести их снова в эксплуатацию (...) А если это произойдет хотя бы с 5 подстанциями одновременно, то все, капут. Каменный век навсегда.

Вот теперь-то на Украине и начнется настоящий "военный конфликт".