Войти
Lenta.ru

Показаны ограничения космического телескопа Уэбба

51
0
0
Зеркало Hubble (слева) и James Webb (справа) в одном масштабе
Зеркало Hubble (слева) и James Webb (справа) в одном масштабе.
Источник изображения: esa

Ученые Массачусетского технологического института показали, что инструменты, которые астрономы используют для декодирования световых сигналов, могут быть недостаточно хороши для точного анализа данных, полученных космическим телескопом Джеймса Уэбба. Это может помешать, например, поиску экзопланет. Об этом сообщается в статье, опубликованной в журнале Nature Astronomy.

По словам авторов работы, модели непрозрачности — инструменты, которые моделируют взаимодействие света с материей в зависимости от свойств материи — могут нуждаться в значительной перенастройке, чтобы соответствовать точности данных Уэбба. Исследователи предсказывают, что предсказываемые моделями свойства планетарных атмосфер, такие как их температура, давление и элементный состав, могут отличаться на порядок от реальных показателей.

Непрозрачность показывает, насколько легко фотоны проходят через вещество. Фотоны определенных длин волн могут проходить прямо через материал, поглощаться или отражаться обратно, в зависимости от того, каким образом они взаимодействуют с определенными молекулами внутри вещества. Это взаимодействие также зависит от температуры и давления материала. Модель непрозрачности может помочь расшифровать тип и содержание химических веществ в атмосфере планеты на основе света который захватывает телескоп.

Если существующие модели непрозрачности применить к световым спектрам, полученным телескопом Уэбба, они достигнут «стены точности». Иными словами, они не будут достаточно чувствительны, чтобы определить, имеет ли планета температуру атмосферы 300 или 600 Кельвинов, или какой газ занимает 5 или 25 процентов атмосферного слоя.

Права на данный материал принадлежат
Материал размещён правообладателем в открытом доступе
Хотите оставить комментарий? Зарегистрируйтесь и/или Войдите и общайтесь!
Войти через ВКонтакте
Войти через Facebook
ПОДПИСКА НА НОВОСТИ
Ежедневная рассылка новостей ВПК на электронный почтовый ящик
  • Разделы новостей
  • Обсуждаемое
    Обновить
  • 19.09 01:11
  • 32304
США отреагировали на начало российских военных маневров у границ Украины
  • 19.09 01:09
  • 48
Отступление ВС РФ из Харьковской области - причины, масштабы, последствия.
  • 19.09 00:51
  • 7
ЗРС С-300В перехватывают американские ракеты РСЗО HIMARS в ходе спецоперации на Украине
  • 19.09 00:43
  • 7
Армия США выпустила запрос на производство еще до 480 ракетных систем HIMARS
  • 19.09 00:32
  • 4
Обеспечить господство в воздухе, значит дать войскам на земле больше шансов
  • 19.09 00:08
  • 1
В Чечне построят новый военный городок
  • 18.09 17:59
  • 7
Реформа ВДВ и частей Спецназа
  • 18.09 17:51
  • 1
Быстровозводимая полевая фортификация
  • 18.09 05:33
  • 7
Многоцелевая управляемая ракета «Изделие 305» принята на вооружение
  • 17.09 23:23
  • 6
«Прорыв» — до конца года: западное направление усилят танками Т-90М
  • 17.09 16:15
  • 5
РУССОФТ сообщил о кратном росте инвестиций в российскую разработку ПО в 2021 году
  • 17.09 12:01
  • 7
Российскому МС-21 не страшен успех китайского конкурента
  • 17.09 04:44
  • 3
В России приняли на вооружение «Изделие 305»
  • 16.09 13:15
  • 7
Источник: модернизированный Ка-52М сможет взаимодействовать с беспилотниками и самолетами
  • 16.09 10:42
  • 1
Единственный способ остановить Россию и Китай – пригрозить им адом