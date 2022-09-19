Американский журналист: Взаимодействие российских и китайских военных несёт угрозу США

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Сближение Москвы и Пекина в рамках военного взаимодействия сильно взволновало Вашингтон, считает американский журналист Крис Осборн.

В своей статье в журнале The National Interest, которую он назвал «Китай и Россия готовятся к войне с Америкой?» Осборн отметил, что недавние стратегические командно-штабные учения «Восток-2022» прошли в тесном взаимодействии российских и китайских военных, что представляет угрозу для США.

Высокий уровень обмена стратегической информацией между различными родами войск двух стран должен вызвать беспокойство у Пентагона, пишет Осборн.

По мнению журналиста, военное сотрудничество России и Китая в любом виде всегда вызывало недовольство Вашингтона, однако если Москве и Пекину удастся достичь эффективной интеграции в информационном плане, что будет способствовать их совместной координации в нескольких областях, то это станет серьезной головной болью для США.

Напомним, что в начале сентября на Дальнем Востоке России прошли международные военные учения «Восток-2022», в которых приняло участие четырнадцать государств, включая Китай и Индию.

По словам замминистра обороны Александра Фомина, основными направлениями взаимодействия российских и китайских военных была координация действий авиации и боевых кораблей двух стран.

В Пентагоне не стали скрывать, что пристально следили за проходившими учениям в Азиатско-Тихоокеанском регионе, в том числе за совместными действиями российского ТОФ и ВМС НОАК.