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Военное обозрение

Буддийский флаг впервые поднят на борту американского военного корабля

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Источник изображения: topwar.ru

Впервые в истории на одном из военных кораблей ВМС США было поднято знамя с буддийскими символами.

Таким образом, этот вымпел стал четвертым религиозным флагом, поднятым на кораблях ВМС США. Кроме него, поднимались мусульманские, иудейские и индуистские вымпелы. Об использовании в последнее время христианских символов не сообщается.

Флаг, на котором изображено синее колеса Дхармы на белом фоне, впервые поднялся на эсминце «Макфол» класса «Арли Берк» 11 сентября во время буддийской службы, проводимой на борту судна. Правила ВМС США предусматривают, что религиозные флаги развеваются над флагом США только во время служб.

Буддийское знамя было поднято капелланом Саджон Кимом, который руководил службой и является единственным действующим буддийским капелланом на службе ВМС. Капеллан Ким ведет богослужения в море. По словам Кима, несмотря на то, что представительство буддистов на флоте США не так велико, он рад, что им дали возможность показать свою культуру.

Согласно пресс-релизу, Ким родился в Чикаго и вырос в Южной Корее, в 2006 году был рукоположен в сан буддийского священника. Он был назначен капелланом ВМС в 2017 году и в настоящее время служит во 2-й эскадрилье эсминцев.

Командир «Макфола» Антонио Шей заявил, что гордость тем, что впервые на флоте именно на его корабле был поднят буддийский вымпел.

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Страны
США
Продукция
Arleigh Burke
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