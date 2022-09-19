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ЦАМТО

Saab заключила контракты на модернизацию подводных лодок ВМС Швеции

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A26 "Блекинге" (Blekinge)
Закладка киля головной НАПЛ класса A26 "Блекинге" (Blekinge) для ВМС Швеции.
Источник изображения: saab

ЦАМТО, 16 сентября. Шведская компания Saab объявила о подписании с Агентством материального обеспечения Вооруженных сил Швеции (FMV) дополнительных контрактов на проведение работ по модернизации подводных лодок ВМС страны.

Соглашения включают продление срока эксплуатации подводной лодки "Содерманланд" класса "Вестерготлад" (A17), а также разработку и поставку новых аккумуляторных батарей. Общая стоимость заказов составляет 470 млн. шведских крон (43,93 млн. долл.).

В рамках продления срока эксплуатации "Содерманланд" компания Saab выполнит около 50 различных модификаций, что улучшит характеристики ДЭПЛ и позволит продлить срок службы еще на шесть лет.

Заказы также включают замену батарей у всего подводного флота ВМС Швеции, и проект, направленный на разработку улучшенных батарей для оснащения НАПЛ в настоящее время и в долгосрочной перспективе.

Как планируется, две подводные лодки класса "Вестерготлад", "Содерманланд" и "Остерготланд", будут сняты с вооружения в районе 2030 года. В настоящее время для их замены ведется разработка и постройка двух неатомных подводных лодок класса A26 "Блекинге" (Blekinge).

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Страны
Швеция
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